Conflicto interminable: Protestas ante las versiones de cierre definitivo de Granja Tres Arroyos

La situación se enmarca en un contexto complejo: a principios de diciembre pasado, Granja Tres Arroyos obtuvo autorización del Gobierno nacional para iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), con el objetivo de reducir costos y evaluar posibles despidos, alegando dificultades cambiarias para exportar.

Tres Arroyos desembarcó en Pilar en 2010, en la emblemática planta que hasta ese momento había pertenecido a la ex avícola San Sebastián, que cuatro años, en 2006, había quebrado. Luego, el 6 de noviembre de ese año salió a remate la planta de Pilar que contaba con 400 empleados y el 13 del mismo mes la de Colón, Provincia de Buenos Aires.

En tanto, la planta de Moreno funciona como cooperativa, al igual que la de Santa Isabel, Entre Ríos, donde se faenan cerdos.

Más tarde, en diciembre de ese año, se frenó la subasta de la planta Pilar de la avícola porque no hubo oferentes. No había empresas interesadas en adquirir la fábrica y hacerse cargo del pasivo. Así, los trabajadores lograron más aire a su reclamo que pretendía lograr que el Estado expropiara la planta y se las entregara al personal mediante una cooperativa que formaron para tal fin, pero la iniciativa no prosperó.

Y finalmente, en 2010 fue adquirido por Granja Tres Arroyos.

La empresa tiene en La Lonja, partido de Pilar, una de las cuatro sedes que posee en la provincia de Buenos Aires, que se suman a las de Entre Ríos, Córdoba y la República Oriental del Uruguay. A fines de octubre se informó el cierre de la planta 1 de Tristán Suárez, con unos 100 operarios despedidos.

En total, Granja Tres Arroyos cuenta con unos 7.000 empleados en Argentina y el país vecino.

La empresa reconoció la protesta de esta semana pero no dio precisiones sobre la continuidad de la planta ni confirmó los rumores de cierre...

