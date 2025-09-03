300 despidos en el Parque Industrial de Pilar, y casi 700 en sólo 3 meses

ILVA justificó los despidos amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite reducir la indemnización hasta un 50% en casos de fuerza mayor. Sin embargo, los trabajadores planean impugnar esta medida ante las autoridades, anticipando un conflicto prolongado y de resolución incierta.

Una crisis que se extiende en Pilar

La situación de ILVA se suma a una ola de despidos en el Partido de Pilar. En lo que va de la segunda mitad de 2025, al menos 670 trabajadores perdieron sus empleos debido a decisiones de tres grandes empresas:

- Kimberly-Clark, que cerró su planta en Pilar para centralizar su producción en San Luis;

- Kenvue (ex Johnson & Johnson), que trasladó sus operaciones a Brasil;

- e ILVA, que ahora cerró sus puertas, pero que a pesar de la crisis alegada por sus directivos, invirtió recientemente en maquinaria costosa para modernizar su producción, que ahora se encuentra completamente detenida.

Desde el sindicato sospechan que el objetivo no sería cerrar la planta, sino reducir drásticamente el personal y cambiar las condiciones laborales de los trabajadores que permanezcan.

Actualmente, los empleados de ILVA trabajan bajo un régimen de '4x4' (cuatro días de trabajo de doce horas seguidos por cuatro días de descanso). Sin embargo, la empresa buscaría implementar un esquema '6x1', que implicaría menos horas diarias pero una reducción salarial del 30%, además de la eliminación de servicios como comedor, transporte y cobertura de medicina prepaga.

En menos de dos años de Javier Milei

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloJ_LopezOK/status/1962913163290009843?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962913163290009843%7Ctwgr%5Ee3b937f626be0edc2042adeb25697a16ff16cfb0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pilaradiario.com%2Fhubo-casi-700-despidos-industrias-pilar-menos-tres-meses-n5464188&partner=&hide_thread=false Impresiona verlo todo junto.



No van ni dos años de este Gobierno nacional y la destrucción de fábricas y empresas, de puestos de trabajo y su repercusión en las historias de vida de miles de bonaerenses es la triste realidad de este modelo.



Hay que ponerle un freno. pic.twitter.com/iDKNfj4bD0 — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) September 2, 2025

" Impresiona verlo todo junto", posteó en la red social X el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, al compartir un video donde muestra el impacto de la crisis productiva.

"No van ni dos años de este Gobierno nacional y la destrucción de fábricas y empresas, de puestos de trabajo y su repercusión en las historias de vida de miles de bonaerenses es la triste realidad de este modelo", señaló.

Y arengó: "Hay que ponerle un freno".

