El fiscal federal Carlos Stornelli este martes dio inicio a la causa por supuesto espionaje ilegal derivada de la denuncia del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich a partir de la difusión de grabaciones de Karina Milei presuntamente registradas de forma clandestina en la Casa Rosada.
REVÉS PARA EL GOBIERNO
Denuncia de Bullrich: El fiscal abre causa pero no requiere fuentes ni allanamientos a periodistas
El fiscal Carlos Stornelli desestimó los pedidos de la ministra de Seguridad contra periodistas a los que acusa de espionaje ilegal.
No obstante, y a pesar del pedido de Bullrich, el fiscal no requiere en su dictamen el allanamiento de las personas señaladas en la denuncia, entre ellas, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, éste último quien publicó el audio de la hermana del presidente Javier Milei y los del exANDIS Diego Spagnuolo que describen un atrama de pedido de coimas.
Stornelli tampoco solicitará que los periodistas revelen la fuente que proporcionó los audios, como habían reclamado desde LLA.
“Si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”, dice el dictamen, que consigna clarín.com, y que sugiere que no habrá una imputación inmediata de los señalados, a los que se agregan el empresario Franco Bindi y el dirigente de la AFA Pablo Toviggino.
En cuanto al origen del audio, Stornelli aclaró que "la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad".
De la misma formal, señaló que lo mismo cabe para "la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empiece al análisis de las conductas ya efectuadas”.
De todas manera, el fiscal dio crédito a la posible existencia de una red de inteligencia ilegal, como denunció el Gobierno, hipótesis que profundizó este martes tras la difusión en un streaming uruguayo de otro audio de la hermana presidencial que, según dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habría sido grabado en su despacho.
“Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo”, afirmó el fiscal, según el fragmento publicado por lanación.com.
Respecto de los audios difundidos dijo “no puede descartarse si no más bien presumirse la ilegitimidad de los audios quizás ardidosamente y de manera equivoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”.
Noticia en desarrollo.