Denuncia de Bullrich: El fiscal abre causa pero no requiere fuentes ni allanamientos a periodistas

De la misma formal, señaló que lo mismo cabe para "la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empiece al análisis de las conductas ya efectuadas”.

De todas manera, el fiscal dio crédito a la posible existencia de una red de inteligencia ilegal, como denunció el Gobierno, hipótesis que profundizó este martes tras la difusión en un streaming uruguayo de otro audio de la hermana presidencial que, según dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habría sido grabado en su despacho.

“Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo”, afirmó el fiscal, según el fragmento publicado por lanación.com.

Respecto de los audios difundidos dijo “no puede descartarse si no más bien presumirse la ilegitimidad de los audios quizás ardidosamente y de manera equivoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”.

