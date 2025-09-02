Fuerte recuperación del Merval en el cierre (+3,3% en dólares)

En el terreno negativo se ubicaron Ternium (-4%), Transportadora de Gas del Norte (-1,8%), Tenaris (-1,7%) y Metrogas (-2,9%), que no lograron sumarse al rebote generalizado.

Como cerró la rueda:

image

ADRs con saldo mixto en Nueva York

En Wall Street la tendencia fue menos uniforme. Los ADRs argentinos cerraron con resultados mixtos: Galicia subió 0,5%, Banco Macro 0,4% y BBVA 1,3%, mientras que YPF retrocedió 0,4%, Pampa Energía 2,3% y Telecom se hundió 5,3%. Globant fue otro de los castigados, con una baja del 4,6%.

En contrapartida, Mercado Libre mostró un retroceso de 3,5%, aunque en el acumulado anual aún sostiene una ganancia superior al 40%.

image

Señal de alivio tras el anuncio de intervención

El repunte de la Bolsa local coincidió con una rueda donde el mercado digirió el anuncio de intervención cambiaria por parte del Tesoro. Si bien persisten dudas sobre la efectividad de la medida, en la City señalan que la reacción positiva en el Merval podría estar más vinculada a coberturas técnicas y recomposición de carteras que a un cambio de tendencia estructural.

Los bonos soberanos en dólares, en tanto, continuaron bajo presión, con descensos de hasta 2%, lo que mantiene el riesgo país en torno a los 1.000 puntos básicos.

image

¿Un cierre que cambia el humor?

El mapa de cotizaciones dejó un contraste marcado respecto al arranque de la jornada. En el panel líder se tiñeron de verde papeles clave como Galicia, YPF, Pampa e IRSA, aportando aire en un contexto adverso.

La recuperación final del Merval en dólares alivia momentáneamente el humor de los inversores, pero los analistas advierten que la volatilidad seguirá siendo la norma mientras no se despejen las dudas políticas y económicas.

