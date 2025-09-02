El Arsenal de Mikel Arteta, en sus comienzos en la nueva temporada de la Premier League, implementó la estrategia con la que había sorprendido el PSG de Luis Enrique en el Mundial de Clubes. Para Diego Latorre, hincha confeso de los Gunners, no tiene ningún sentido lógico.
RECURSO TÁCTICO
Lo que Diego Latorre no quiere ver del Arsenal porque va contra sus principios
Diego Latorre debatió junto a sus compañeros de ESPN sobre la curiosa estrategia que implementó Arsenal de tirar la pelota al lateral adrede.
Diego Latorre expresó su opinión acerca del conjunto inglés, que en un reciente partido de Premier se animó a copiar lo que hizo hace algunos meses el campeón parisino. Sorprendido como todos sus compañeros del programa ESPN F90, Diego Latorre no encontró motivos sensatos para hacer lo que hizo su equipo. "No lo sé, realmente no lo sé", dijo Gambeta.
El fútbol en modo rugby
Se trata de una pequeña acción que no tiene mayores influencias en el devenir del partido. Es simplemente sacar del medio y, en vez de comenzar a tocar la pelota, se la tira directamente al lateral cerca del arco rival. Es lo más parecido a la patada inicial que existe en el rugby, donde los jugadores sacan del medio pateando la pelota hacia adelante y lejos, al campo rival.
El universo del fútbol lo conoció cuando el PSG de Luis Enrique lo empezó a hacer. Se viralizó durante el Mundial de Clubes, pero ya lo implementaba desde antes. En la final de la Champions League, por ejemplo. Según confesó el propio entrenador español, tomaron la idea de un rival de la Ligue 1. "Se lo copiamos al Lyon. No voy a decir el motivo de por qué lo hacemos, pero lo vamos a cambiar. Los equipos se adaptan a ti. En el fútbol no hay nada mágico. O dejas de ser previsible o estás muerto. Siempre hay que cambiar cosas, mejorar", había dicho.
Diego Latorre: "El fútbol consiste en ganar posiciones de gol, no terreno"
En el programa F90 discutieron sobre el tema. Diego Latorre fue un férreo detractor. "Yo creo que se está priorizando la novedad por sobre cualquier otra cosa. La novedad, el golpe de efecto... No tengo un fundamento para explicar esto. Es regalarle la pelota al rival, es ir hacia adelante, presionar. ¿De qué les sirve?", señaló el ex delantero de Boca Juniors.
"Es un concepto de rugby", acotó el Chavo Fucks. Marcelo Espina aportó: "En este comienzo de temporada en Europa lo hicieron varios equipos esto".
El Pollo Vignolo preguntó: "¿Qué se gana?". "Metros", consideró Morena Beltrán. "Yo supongo que querer ir a presionar, pero..." se planteó Marcelo Espina en esa misma línea.
Diego Latorre profundizó su idea principal. "No son yardas. En el fútbol no hay que ganar terreno, no es fútbol americano. No hay que ganar terreno, hay que ganar posiciones de gol. El fútbol consiste en ganar posiciones de gol, no terreno. Yo puedo llevar la pelota hasta allá y no ganar posiciones de gol". Morena Beltrán coincidió: "Sí, y no generar peligro".
"No es fútbol americano, que tengo que hacer 10, 20, 30, 40 yardas. Consiste en ganar posiciones de gol. Distraer, engañar, gambetear, tirar paredes. Llevar el equipo adelante... la verdad que no lo sé", cerró el ex futbolista.
El pressing, nuevo paradigma del fútbol moderno
A Diego Latorre le faltó barajar otras posibilidades más allá de su estricto gusto futbolístico. Identificado con la doctrina de la escuela holandesa y sus referentes, como Cruyff, Menotti y Guardiola, Gambeta no incluyó en el análisis una de las nuevas formas de ataque que tienen muchos equipos, sobre todo europeos: la presión cerca del arco rival.
En el fútbol argentino no se ha extendido demasiado salvo casos puntuales, porque es una característica más estilística de los equipos top (léase los de Europa), con capacidades para realizar el despliegue físico y la técnica que requiere.
El Liverpool de Jürgen Klopp hizo un culto de ella. Conocido también como pressing (en alemán, aunque con algunas variantes, gegenpressing) este recurso táctico busca fundamentalmente recuperar rápido la pelota. Una vez que la tiene el rival, las marcas no son zonales sino al hombre. El objetivo es que el poseedor tenga rápidamente encima a dos, tres o cuatro futbolistas para quitársela y, automáticamente, pasar a atacar.
La propuesta, como cualquier otra, exige tener piezas las características necesarias para llevarla a cabo. Se necesitan jugadores veloces, intensos, capaces de activarse tras la pérdida para asfixiar al rival y con el resto suficiente para disponerse a atacar una vez que recuperan la pelota.
En el caso del Arsenal o del PSG, aunque no queda claro en detalle por qué lo implementan, podría suponerse que se trata de ganar metros, como sugería Morena Beltrán o Marcelo Espina.
A sabiendas de las cualidades de sus futbolistas para hacer el pressing, es posible que Arteta apueste a tirar la pelota al lateral y cerca del arco rival para ir a presionar la reposición desde banda del equipo contrario. Una forma de atacar; un recurso para amurallar al rival y posicionarse a pocos metros de su arco.
A juzgar por su forma de entender el fútbol, para Diego Latorre es una idea con poco sentido. Las formas, para él, están a partir de la secuencia de pases y el dominio con la posesión de la pelota. Sin embargo, los paradigmas modernos también entregan estas posibilidades. Más o menos ortodoxas, son igual de válidas.