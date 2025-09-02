La ApreViDe, Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte que rige en la Provincia de Buenos Aires (PBA), se expidió sobre el bochornoso suceso que ocurrió en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ApreViDe sancionó a 40 barras de Independiente y castigó fuerte a la U. de Chile
La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (ApreViDe), organismo de PBA, aplicó sanciones para hinchas de Independiente y para la U.
Aprevide sancionó a los hinchas de ambos clubes tras la escalada de violencia que se vivió en las tribunas en aquel cotejo de Sudamericana. El organismo bonaerense, que rige para todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, castigó a 40 barras del Rojo y también a toda la hinchada de Universidad de Chile.
Para la torcida del club chileno dispuso la prohibición absoluta del ingreso de simpatizantes de la U. a cualquier partido que se juegue en un estadio de la Provincia de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2027.
Para los violentos de Independiente, el organismo logró identificar a unos 40 involucrados a los que les aplicó el derecho de admisión por tiempo indeterminado. Ese tiempo se definirá una vez que la Justicia se expida.