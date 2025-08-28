Independiente es una brasa: Ahora Andrés Ducatenzeiler amenaza a Ritondo por los afiches

INDEPENDIENTEEUNABRASAAHORAANDRESDUCATENZEILERAMENAZAARITONDOPORLOSAFICHESFOTO2 Andrés Ducantenzeiler acusó a Cristián Ritondo y al actual presidente de Independiente, Néstor Grindetti, tras la aparición de afiches en su contra.

Las fuertes acusaciones de Andrés Ducatenzeiler contra Néstor Grindetti

Tras dar esa definición para con los periodistas apañados por los opositores a su figura, “Duka” amplió su análisis sobre los afiches señalando su teoría de que “son los mismos que anónimamente metieron preso al padre de Luciano Nakis, dirigente de Independiente”. “Supongo de manera potencial, alguno de los compañeros de un amigo mío en comisión directiva, no hicieron nada y está hoy en el club”, agregó.

“A mí no me molesta que me digan cosas, me molesta la cobardía del anónimo”, mencionó el ex dirigente de 64 años, que apuntó directamente al oficialismo por estar detrás de la colocación y divulgación de los carteles, y anticipó que van a tener “que rendir cuentas” si no los repudian ni retiran y que comenzará “una guerra política”.

“Si vos gastas miles de dólares, que no se si se los sacaron a los discapacitados porque Independiente es el PRO, que es la Libertad Avanza y ponés que yo soy estafador cuando soy el único presidente de la historia desde 1990 a 2025 que no tuvo una sola carta a documento en 17 años de gestión como opositor y oficialista, es absurdo. La gente me va a querer más, porque se dan cuenta de que para ustedes la mentira no tiene fin”, sostuvo.

Andrés Ducatenzeiler no le tuvo piedad a Cristián Ritondo

En ese sentido, Ducatenzeiler responsabilizó a la figura de Cristian Ritondo si le “pasa algo después de esto”, a quién caracterizó como “el representante número 1 de esta Comisión Directiva en Asamblea”.

La exposición de “Duka” continuó con diversas críticas a otras figuras de la conducción de Independiente, mencionando que Néstor Grindetti “estuvo imputado y procesado por estafa y malversación de fondos cuando era Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires” y que Carlos Montaña “fue el jefe de seguridad de Cantero, hoy es el número 3 de Berni y lo echaron del gobierno de Alberto Fernández porque 14 amigos de él eran corruptos”.

“Ahora entiendo porqué pasó lo que pasó en cancha de Independiente. Porque no les importan los socios de Independiente, nunca les importó”, completó sobre los incidentes frente a la Universidad de Chile que exponen al club a una posible sanción de parte de CONMEBOL.

“Yo soy probadamente honesto, nunca me llevé una comisión del club y cuando en la comisión directiva de Julio Comparada hicieron auditorías no pudieron encontrar nada. Yo doy la cara, ustedes hablan desde el anonimato”, arremetió en el segmento por YouTube Visitantes.

“Hacen asambleas a puertas cerradas y no pueden explicar nada. Hacen operaciones y si quieren ir a la guerra con ‘Duca’, vamos a la guerra. Pero pongan la firma en los afiches”, concluyó.

La aparición de los afiches en Avellaneda contra Andrés Ducatenzeiler y Luciano Nakis

En la mañana de este último martes 26/08, la ciudad de Avellaneda amaneció con la aparición de afiches contra Andrés Ducatenzeiler y Luciano Nakis, dos de las voces más críticas de la actual dirigencia de Independiente.

“Estafadores y traidores. Siempre en contra del Rojo”, rezan los afiches que aparecieron en distintos puntos de la ciudad y que, según trascendió, tendrían a Cristian Ritondo como autor intelectual, aunque el dirigente aún no se pronunció públicamente.

¿Quién es Luciano Nakis?

Nakis, presidente de Deportivo Armenio e hijo del histórico dirigente Noray Nakis, es uno de los principales opositores de la gestión actual. Encabeza la “Lista Roja CAI” y su nombre ya suena como candidato a presidente en los comicios de 2026.

Además, mantiene un rol cercano en la AFA, donde es considerado hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia. En la última Copa América 2024 en Estados Unidos, se encargó de la logística de la Selección Argentina, cargo que mantiene en la actualidad.

Por su parte, Andrés Ducatenzeiler, presidente de Independiente entre 2002 y 2005, reapareció en la escena pública en los últimos años como una voz crítica hacia la conducción del club. Con un estilo directo y popular, logró posicionarse como referente de un sector importante de la hinchada a través de sus transmisiones en vivo en “Carnaval” y “El Duka”. Enfrentado con el PRO y con varios dirigentes actuales, Ducatenzeiler se convirtió en un símbolo de oposición al oficialismo en Avellaneda.

El rol de Cristian Ritondo

El diputado nacional del PRO y ex secretario de Seguridad, Cristian Ritondo, ocupa desde 2022 el cargo de “Representante de Socios” en el club. Sin embargo, puertas adentro, su influencia es mucho mayor: es señalado como uno de los principales armadores de la gestión que llevó primero a Fabián Doman y luego a Néstor Grindetti a la presidencia.

Referenciado como “el cerebro del Grupo Champagne”, Ritondo es apuntado por sectores internos como un dirigente con peso decisivo en el día a día institucional y un impulsor de proyectos de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino. La aparición de los afiches profundiza la tensión en Independiente, en un año donde el clima electoral ya comienza a sentirse con fuerza en el Libertadores de América.

