Buscan de Europa a un juvenil de Boca

Ante este panorama debería se subido a primera, pero Russo lo sigue ignorando y la última vez que vio acción en el primer equipo fue con Diego Martínez en el año 2024 por Copa Sudamericana. Boca parece que se contradice.

El año pasado había brillado en la Copa Libertadores Sub-20, donde en su última actuación dijo lo siguiente: “Siempre voy a intentar sumar desde donde me toque”. Ahora habrá que ver si Boca lo hace sumar desde otro lado que no sea la reserva, sino no se entiende su negativa a que el jugador se vaya a préstamo a Europa.

