Buscan de Europa a un juvenil de Boca

Boca sigue en el mercado de pases y en este caso hablamos de algo inesperado, una oferta de un club europeo por un jugador que tiene pocos partidos en primera y que es la sensación en reserva. Iker Zufiaurre, que precisamente viene de convertirle los dos tantos de la victoria de Boca sobre Aldosivi de esta semana.
Iker Zufiaurre de 20 años de la reserva de Boca, de buen presente en la reserva pero sin lugar en primera, es buscado por un club de Hungría.
El delantero de 20 años oriundo de Córdoba está pasando por un gran momento y es el mejor de la reserva en este momento, por ende, el más vendible. Boca recibió una oferta del Zalaegerszegi de Hungría por un préstamo con opción de compra por 1.250.000 dólares, pero a pesar de eso el “Xeneize” lo rechazó.
El delantero está siendo sensación, inclusive anotó 4 goles en los últimos dos encuentros pero Boca no lo deja salir a Europa ni lo sube a primera, entonces no se entiende el plan de Riquelme y compañía para con este juvenil.
Si vemos su posición, y analizamos los jugadores en su puesto en primera, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Alan Velasco y Lucas Janson, no entendemos porque no lo suben a primera. Ya que si observamos los nombres nos damos cuenta que puede estar por encima de Lucas Janson, y Exequiel Zeballos se va en este o en el próximo mercado de pases, por ende, solo debería tener competencia con Aguirre y Velasco.
Ante este panorama debería se subido a primera, pero Russo lo sigue ignorando y la última vez que vio acción en el primer equipo fue con Diego Martínez en el año 2024 por Copa Sudamericana. Boca parece que se contradice.
El año pasado había brillado en la Copa Libertadores Sub-20, donde en su última actuación dijo lo siguiente: “Siempre voy a intentar sumar desde donde me toque”. Ahora habrá que ver si Boca lo hace sumar desde otro lado que no sea la reserva, sino no se entiende su negativa a que el jugador se vaya a préstamo a Europa.
