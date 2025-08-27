urgente24
GOLAZO24 Boca > Iker Zufiaurre > Europa

MERCADO DE PASES

Buscan de Europa a un juvenil de Boca

Iker Zufiaurre de 20 años de la reserva de Boca, de buen presente en la reserva pero sin lugar en primera, es buscado por un club de Hungría.

27 de agosto de 2025 - 18:49
El juvenil de Boca, Iker Zufiaurre, es buscado por un club húngaro.

El juvenil de Boca, Iker Zufiaurre, es buscado por un club húngaro.

Por LUCAS PAGLIERO

Boca sigue en el mercado de pases y en este caso hablamos de algo inesperado, una oferta de un club europeo por un jugador que tiene pocos partidos en primera y que es la sensación en reserva. Iker Zufiaurre, que precisamente viene de convertirle los dos tantos de la victoria de Boca sobre Aldosivi de esta semana.

Juan Román Riquelme
Riquelme y la diregencia de Boca rechazaron la oferta del club húngaro.

Riquelme y la diregencia de Boca rechazaron la oferta del club húngaro.

Seguir leyendo

El delantero está siendo sensación, inclusive anotó 4 goles en los últimos dos encuentros pero Boca no lo deja salir a Europa ni lo sube a primera, entonces no se entiende el plan de Riquelme y compañía para con este juvenil.

Si vemos su posición, y analizamos los jugadores en su puesto en primera, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Alan Velasco y Lucas Janson, no entendemos porque no lo suben a primera. Ya que si observamos los nombres nos damos cuenta que puede estar por encima de Lucas Janson, y Exequiel Zeballos se va en este o en el próximo mercado de pases, por ende, solo debería tener competencia con Aguirre y Velasco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1960700384143434227&partner=&hide_thread=false

Ante este panorama debería se subido a primera, pero Russo lo sigue ignorando y la última vez que vio acción en el primer equipo fue con Diego Martínez en el año 2024 por Copa Sudamericana. Boca parece que se contradice.

El año pasado había brillado en la Copa Libertadores Sub-20, donde en su última actuación dijo lo siguiente: “Siempre voy a intentar sumar desde donde me toque”. Ahora habrá que ver si Boca lo hace sumar desde otro lado que no sea la reserva, sino no se entiende su negativa a que el jugador se vaya a préstamo a Europa.

+ de Golazo24

La ONU trabaja para evitar apuestas ilegales en el Mundial 2026

Néstor Grindetti: "Independiente fue víctima, los dirigentes de la U. de Chile son cómplices"

Leagues Cup: Con Messi en duda Inter de Miami se juega el pase a la final

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES