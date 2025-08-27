Leagues Cup: Con Messi en duda Inter de Miami se juega el pase a la final

El Inter de Miami fue 3º en su zona (la norteamericana) y se metió en cuartos de final, donde eliminó a Tigres con una victoria por 2 a 1, y de esta forma se metió en las semifinales donde enfrentará a Orlando City con esta posible formación: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi o Yannick Bright, Telasco Segovia; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Orlando City se metió con lo justo en cuartos de final ya que clasificó 4º en su zona, pero a pesar de eso se impuso en cuartos de final ante Toluca por penales, luego de empatar sin goles en el partido. Ahora parará el siguiente 11 inicial ante Inter de Miami: Gallese; Freeman, Schlegel, Jansson, Brekalo; Atuesta, Araujo; Pasalic, Ojeda, Angulo; Muriel. DT: Óscar Pareja.

El ganador de este encuentro enfrentará en la final del torneo el día 31 de agosto al vencedor de Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounders, que jugarán esta noche a partir de las 23:30hs de Argentina y también lo transmitirá Apple TV.

