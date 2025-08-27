Esta noche (27/8) a las 21:30hs de nuestro país jugarán por una de las semifinales de la Leagues Cup, Inter de Miami y Orlando City. El local en este caso será “Las Garzas” ya que el partido se disputará en el Chase Stadium, la casa del Inter de Miami. El ganador enfrentará al vencedor del duelo entre Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounders, que jugarán en el segundo turno del día. Lionel Messi es duda.
JUEGAN "LAS GARZAS"
Leagues Cup: Con Messi en duda Inter de Miami se juega el pase a la final
Inter de Miami y Orlando City jugarán el clásico de Florida por la semifinal de la Leagues Cup. Messi está en duda.
Inter Miami-Orlando City: Hora, TV, formaciones, y Messi en duda
El Inter de Miami supo ser campeón de la Leagues Cup en el año 2023 de la mano de Messi, lo que significó el primer título del club. Ahora enfrentará a su clásico rival, Orlando City, en una de las semifinales (las cuales serán totalmente estadounidenses y sin equipos mexicanos) esta noche a las 21:30hs de Argentina en su estadio, el Chase Stadium.
Como lo dijimos el encuentro será a las 21:30hs de Argentina en el Chase Stadium y el ganador enfrentará al vencedor de Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounders, que se enfrentarán a partir de las 23:30hs (de Argentina) en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles.
El encuentro entre Orlando City e Inter de Miami que depositará el primer equipo en la final de la Leagues Cup 2025 se podrá ver por la app de Apple TV, siempre y cuando contemos con una suscripción.
El Inter de Miami fue 3º en su zona (la norteamericana) y se metió en cuartos de final, donde eliminó a Tigres con una victoria por 2 a 1, y de esta forma se metió en las semifinales donde enfrentará a Orlando City con esta posible formación: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi o Yannick Bright, Telasco Segovia; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
Orlando City se metió con lo justo en cuartos de final ya que clasificó 4º en su zona, pero a pesar de eso se impuso en cuartos de final ante Toluca por penales, luego de empatar sin goles en el partido. Ahora parará el siguiente 11 inicial ante Inter de Miami: Gallese; Freeman, Schlegel, Jansson, Brekalo; Atuesta, Araujo; Pasalic, Ojeda, Angulo; Muriel. DT: Óscar Pareja.
El ganador de este encuentro enfrentará en la final del torneo el día 31 de agosto al vencedor de Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounders, que jugarán esta noche a partir de las 23:30hs de Argentina y también lo transmitirá Apple TV.
