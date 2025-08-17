Messi volvió con magia: golazo, taco de lujo y victoria para Inter Miami

Lionel Messi se llevó todas las luces en el cotejo de Inter Miami ante LA Galaxy, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS). Las Garzas vencieron a su rival en casa, el Chase Stadium, y el Diez argentino se lució con un gol y una asistencia (más) para el recuerdo.
Lionel Messi fue, otra vez, clave para el triunfo de Inter Miami en la MLS. Por su físico jugó solo medio tiempo, pero aportó un gol y una asistencia deluxe.
Fue en apenas 45 minutos que Lionel Messi revolucionó el partido y selló la victoria de Inter Miami 3-1 ante LA Galaxy. El ex Barcelona y PSG ingresó en el complemento, ya que el entrenador, Javier Mascherano, decidió ser cauto y no arriesgarlo.
Es que Messi viene de perderse un par de partidos por una leve lesión. Tras dos encuentros sin jugar por una molestia muscular, el astro argentino ingresó en el segundo tiempo y fue determinante: primero, clavó un zurdazo desde afuera del área para el 2-1, y luego asistió a Luis Suárez con un taco exquisito que dejó al uruguayo mano a mano para el tercero.
El regreso de Messi fue una clase magistral de talento y precisión, demostrando que, aún tocado, sigue siendo el dueño de este juego llamado fútbol.
Messi no jugaba desde el duelo ante Necaxa por la Leagues Cup, y se había perdido los partidos frente a Pumas (también por Leagues Cup) y Orlando City, por la MLS. Su regreso fue esperado con ansiedad por los hinchas de Las Garzas, y él respondió con una actuación que refuerza su condición de máximo artillero del certamen, con 19 goles en 19 partidos.
Mascherano, sobre Leo: "No estuvo 100% cómodo"
A pesar de su retorno, Mascherano se mantuvo en la línea de la cautela. "No estuvo 100% cómodo", dijo el Jefecito. "Hay que ver cómo terminó de la fatiga, pasaron solo dos semanas de la lesión. Había sido algo muy chiquito. Los tres entrenamientos fueron buenos. Con el correr de los minutos lo vi mejor, pero hay que ver cómo amanece, ver día a día", añadió tras la victoria.
A pesar de maravillar con su zurdazo contra el palo derecho del arquero para el 2 a 1, que incluyó una gambeta previa, lo que volvió loco a todo el mundo fue el pase de taco para asistir a su amigo Luis Suárez y sellar el 3 a 1.
Fue apenas cinco minutos más tarde de su tanto. Messi volvió a frotar la lámpara: recibió de espaldas al arco y, con un taco mágico, habilitó a Lucho, que definió cruzado.
Con esta victoria, Inter Miami se recuperó del duro 1-4 sufrido en la fecha pasada ante Orlando City. Por ahora se ubica en quinta posición de la Conferencia Este, y está en zona de clasificación a los playoffs.