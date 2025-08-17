Messi volvió con magia: golazo, taco de lujo y victoria para Inter Miami

Mascherano, sobre Leo: "No estuvo 100% cómodo"

A pesar de su retorno, Mascherano se mantuvo en la línea de la cautela. "No estuvo 100% cómodo", dijo el Jefecito. "Hay que ver cómo terminó de la fatiga, pasaron solo dos semanas de la lesión. Había sido algo muy chiquito. Los tres entrenamientos fueron buenos. Con el correr de los minutos lo vi mejor, pero hay que ver cómo amanece, ver día a día", añadió tras la victoria.

A pesar de maravillar con su zurdazo contra el palo derecho del arquero para el 2 a 1, que incluyó una gambeta previa, lo que volvió loco a todo el mundo fue el pase de taco para asistir a su amigo Luis Suárez y sellar el 3 a 1.

Fue apenas cinco minutos más tarde de su tanto. Messi volvió a frotar la lámpara: recibió de espaldas al arco y, con un taco mágico, habilitó a Lucho, que definió cruzado.

Con esta victoria, Inter Miami se recuperó del duro 1-4 sufrido en la fecha pasada ante Orlando City. Por ahora se ubica en quinta posición de la Conferencia Este, y está en zona de clasificación a los playoffs.

VIDEO: el taco magistral de Messi para el gol de Suárez en Inter Miami

Combinación Messi Suárez... GOOOOL de @InterMiamiCF.

Luis Suárez anota cruzado y con potencia tras una asistencia de taco del 10.



— MLS Español (@MLSes) August 17, 2025

