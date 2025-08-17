Argentina suma un nuevo "elefante blanco" a su larga lista de obras inconclusas

En 2008, bajo el gobierno de Cristina Fernández, se adjudicó el proyecto.

El principal beneficiario fue Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa y primo de Mauricio Macri, en una movida que incluyó a la empresa italiana Ghella, la brasileña Odebrecht y las españolas Comsa-Emte.

La fobra debía terminarse a los 36 meses de firmarse el financiamiento. La tuneladora (máquina que se utiliza para excavar bajo tierra) apareció recién en 2012 y comenzó a funcionar en 2016 al renegociarse el contrato.

Ya se habían desperdiciado una década desde el inicio.

Los trabajos se suspendieron en 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri, en el marco del pacto de austeridad firmado con el FMI. Solamente se hicieron 7 km de un túnel que comenzó en Haedo y terminó paralizado en Villa Luro, a 6.000 metros de la primera etapa (Caballito hasta Ciudadela).

Bajo el gobierno de Alberto Fernández-Cristina Kirchner continuó el impasse y se dio de baja el contrato.

El proceso se vio salpicado por uno de los casos de corrupción más importantes de América Latina: el Lava Jato.

La constructora brasileña Odebrecht pagó coimas para adjudicarse la obra, al igual que Iecsa.

En 2025, las zonas aledañas a las obras inconclusas lucen deterioradas, con menos carriles en las avenidas y circulación limitada.

2-Las represas santacruceñas de nunca acabar

Los complejos hidroeléctricos “Presidente Nestor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic” sobre el río Santa Cruz se encuentran detenidas con un avance conjunto inferior al 50 % de la obra.

Desde 2023, los trabajos se encuentran detenidos.

Están a cargo de un consorcio cuyo principal accionista es la empresa china Gezhouba Group Corp.

La Jorge Cepernic (ex Barrancosa) se encuentra más adelantada (46%) y ya se habla de la paralización total de la Néstor Kirchner (ex Cóndor Cliff) que tiene menos del 20% de finalización.

En 2024, hubo 1.800 despidos en las obras de ambas represas cuyas instalaciones semi abandonadas sufrieron deterioro por varias inundaciones.

En el caso de la represa NK, en 2018 se detectaron deslizamientos de suelos en el lugar donde se está emplazando la obra.

En 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió todos los movimientos tras dar lugar a las medidas cautelares presentadas por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales.

El máximo tribunal ordenó que se cumpla con los estudios de impacto ambiental antes de avanzar con la obra para garantizar la protección de los glaciares.

En otras palabras, la mayor obra pública de la Argentina se estaba desarrollando sin haber tenido en cuenta que dos grandes represas iban a afectar al Rio Santa Cruz y, en consecuencia, a los glaciares que le dan lugar en épocas de deshielo.

Los diques contenedores podrían generar un daño permanente e irreversible al ecosistema del último río glaciario de la Patagonia.

Las hipotéticas centrales tendrían una potencia instalada de 1310 megavatios, lo que representa el 5% del máximo consumo nacional.

Sin embargo, su enorme distancia con los grandes centros de consumo suponen una inversión monstruosa para el traslado de la electricidad.

La obra debía estar lista para 2022 y con la generación de energía se iban a obtener los fondos para pagar el crédito a los bancos chinos involucrados.

Tras la reconfiguración de los cálculos iniciales, el presupuesto actual es de US$ 4.714 millones. Ya se han “perdido” cientos de millones de dólares.

3-Autopista Presidente Perón, en el olvido

Proyectada como la tercera circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires, quedó detenida y sin señales de reactivación desde diciembre de 2023. Con obras iniciadas hace quince años y múltiples anuncios en distintas gestiones, apenas se habilitaron medio centenar de los 83 kilómetros previstos.

Hoy, el trazado se encuentra paralizado, y la maquinaria detenida.

El proyecto comenzó como una promesa de conectividad clave: unir desde San Isidro hasta Berazategui por un corredor vial que funcionara como anillo externo a la General Paz y el Camino de Cintura (Ruta Provincial 4).

Su punto de partida se sitúa en el cruce entre el Camino del Buen Ayre y el Acceso Oeste (Ruta 7), en el partido de Ituzaingó, y debía finalizar en la localidad de El Pato empalmando con la Autovía 2.

Por ejemplo, todo el tránsito que fuera desde el Norte del país hasta la Costa Atlántica podría doblar a la altura del Shopping Soleil y terminar pasando Berazategui, en plena ruta a Mar del Plata.

En su recorrido, la autopista debía atravesar doce municipios del conurbano:

-San Isidro,

-General San Martín,

-Tres de Febrero,

-Hurlingham,

-Ituzaingó,

-Merlo,

-La Matanza,

-Ezeiza,

-San Vicente,

-Presidente Perón,

-Florencio Varela

-Berazategui.

Sin embargo, la ejecución fue lenta y discontinua. Desde su lanzamiento pasaron cuatro presidentes pero todo parece haber quedado empantanado.

El último avance se registró en diciembre de 2023, cuando el gobierno de Axel Kicillof logró habilitar un tramo de 10 kilómetros.

Poco después, todo quedó paralizado: no hubo más anuncios, los equipos se retiraron y los trabajos quedaron en pausa.

Existe una creciente inseguridad vial en los tramos abandonados y riesgos de intrusiones masivas en predios que son difíciles de custodiar.

El futuro de la obra es completamente incierto.

4-Gasoducto del Noreste, abandonado y canibalizado

Son 4 las provincias argentinas que carecen por completo de servicio de gas natural: Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. También, está afectado el Norte de la provincia de Santa Fe.

El gasoducto del NE debía llevar fluido desde Bolivia hasta toda esa amplia región de Argentina.

Sin embargo, ya fueron abandonados los primeros tramos en la provincia de Salta. Los tubos enterrados han sido robados con complicidad de algunos alcaldes de localidades que, en principio, iban a beneficiarse con la monumental obra pública.

Se prometieron 1.500 kilómetros de caños que deberían unir el gasoducto Juana Azurduy, que llega desde el altiplano, con la provincia de Santa Fe, luego de recorrer buena parte del Noreste del país.

En el medio del monte del chaco salteño existen aún miles de caños que deberían estar colocados.

Cada estructura de 24 pulgadas y casi 13 metros de largo cuesta 8 mil dólares, una tentación demasiado grande para los gobernantes locales.

Se trata de unidades especiales y sin costura que la empresa estatal Enarsa le entregó a las compañías del gasoducto.

En los obradores también quedaron decenas de rollos de fibra óptica: cada uno de ellos cuesta cerca de US$ 5.000.

Los motivos de la empresa para abandonar la obra fueron los constantes robos y supuestos sabotajes y piquetes que los lugareños le hacían en la puerta del obrador en reclamo de las fuentes de trabajo.

5-Atucha III costaría US$ 8.300 millones

Se anunció con bombos y platillos: después de más de cuatro décadas se construiría una nueva central nuclear argentina

La cuarta usina nacional de este tipo estaría ubicada en el predio del Complejo Nuclear Atucha, partido de Zárate y tendría una potencia eléctrica bruta de 1.200 MW.

La movida se inició en 2004 cuando Néstor Kirchner vistió China ya que la tecnología y la inversión llegarían desde Pekin.

En 2015, 11 años más tarde, se firmaron los contratos para la construcción de esta central nuclear.

Con una inversión de US$ 8.300 millones, la construcción comenzaría a fines de 2022 e involucraría la creación de más de 7.000 empleos directos. En 2025, a pesar de la buena relación de la administración de Javier Milei con la de Xi Jinping, el proyecto original está semi abandonado.

El convenio estipulaba que al menos el 85% de los fondos iban a ser cubiertos por el gigante asiático y hay un acuerdo vigente para continuar las negociaciones.

El ambicioso Plan Nuclear Argentino presentado por el libertario Demian Reidel significa una monto monumental en medio de un ajuste donde el “no hay plata” es la respuesta recurrente ante cada solicitud de dinero para generar desarrollo.

En los trabajos previos a la obra, se llevan invertidos decenas de millones de dólares.