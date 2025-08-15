YPF: Corte de Apelaciones de NY deja en suspenso la entrega de las acciones

image

Cabe destacar que, según había explicado la semana pasada Maril -quien sigue de cerca el tema- había 3 posibilidades respecto a la resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York:

1. Aceptar el pedido de suspensión del fallo, lo que detendría la entrega de las acciones de YPF.

2. Rechazar el pedido de suspensión del fallo, manteniendo así la orden de la jueza Preska de entregar las acciones.

3. Aceptar la suspensión de la entrega de acciones de YPF, pero con la condición de que el Gobierno argentino deposite un activo alternativo como garantía.

Finalmente, se conoció que la Corte de Apelaciones resolvió en sentido del punto 1, lo que representa la opción más favorable para el Gobierno argentino.

