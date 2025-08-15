Plagio u homenaje: Ciruelo denuncia al Malba y revive un fantasma del 2021

image Ciruelo denunció que una obra de Carrie Bencardino copia sus dragones y paisajes fantásticos casi idénticamente. El Malba y la artista defienden que se trata de un homenaje.

Ciruelo colaboró con George Lucas, ilustró portadas para bandas como Steve Vai y construyó un estilo que es marca registrada. Que una obra suya aparezca reproducida, aun como homenaje, sin autorización ni crédito visible, es un golpe a su trayectoria.

El día que Evita se disfrazó de ninja

Lo que pasó acá recuerda mucho a lo que ocurrido en 2021 con la artista Fátima Pecci Carou y su "Evita ninja". La obra, exhibida en el Museo Evita, mostraba a la figura de Eva Perón reinterpretada con estética de historieta y artes marciales. El problema: según varios críticos y usuarios en redes, las imágenes eran copias casi exactas de ilustraciones de artistas japoneses, sin que se aclarara la fuente original.

En ese momento, el museo defendió la muestra y habló de "relectura contemporánea". Pecci Carou sostuvo que su trabajo dialogaba con otras imágenes y que no veía conflicto. Pero el ruido mediático fue fuerte y terminó opacando la exposición, al punto que la institución priorizó la agenda artística por encima del debate sobre los límites de la apropiación.

image

image

image En 2021, la obra "Evita ninja" de Fátima Pecci Carou mostró imágenes muy similares a ilustraciones japonesas. El museo defendió la reinterpretación, pero el debate sobre crédito y apropiación fue intenso.

Los dos episodios muestran un patrón: un artista con un nombre instalado denuncia, la institución protege la muestra y el tema se termina discutiendo más en redes que en los ámbitos formales. El crédito y la autorización siguen siendo un terreno gris, y esa falta de reglas claras es una ventana de Overton para que la polémica se repita.

En un país donde los museos tienen la tarea de legitimar y cuidar el patrimonio visual, dejar estas decisiones libradas a interpretaciones subjetivas es bastante arriesgado. El arte argentino vuelve a tropezar con la misma piedra: definir cuándo un homenaje deja de ser un guiño y empieza a ser un robo.

