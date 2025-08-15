10 claves para entender la cumbre Putin-Trump en Alaska

Trump no dará puntada sin hilo; Putin tampoco

Además de la guerra en Ucrania, se espera que ambos líderes discutan la normalización de relaciones y temas como el control de armamento nuclear y cooperación económica. El líder de Rusia elogió los esfuerzos de la administración Trump para detener la guerra e insinuó que Moscú y Washington podrían llegar a un acuerdo sobre el control de armas nucleares durante la cumbre. Cualquier acuerdo de paz en torno a Ucrania tendría que incluir un pacto territorial, ya que Rusia ocupa casi una quinta parte del territorio ucraniano.