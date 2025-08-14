El Gobierno solicitó el jueves (14/08) la detención de Ariel García Furaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, donde se detectó el origen del f entanilo contaminado que provocó al menos 96 muertes en todo el país. Además, adelantaron que, en caso de no avanzar con el procesamiento, recusarán al juez Ernesto Kreplak.
96 MUERTOS Y NINGÚN DETENIDO
Fentanilo de campaña: Culpables varios y posible recusado (en análisis)
El gobierno afirmó que, Ariel García Furfaro “debería estar preso”. Analizan recusar al juez que lleva la causa Fentanilo. Campaña a full con el tema en PBA.
“El señor del fentanilo debe ir preso. Ariel García Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario, en pocos años y vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder“, señaló el mensaje que publicó la vocería presidencial.
En igual sentido, el Poder Ejecutivo remarcó que el laboratorio “no era inspeccionado por ANMAT desde febrero 2020” y explicó que en noviembre de 2024, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, pidió la inspección de la firma que conducía Furfaro.
"Hemos hecho lo que ningún otro gobierno hizo: clausurar y denunciar el laboratorio de Ariel García Furfaro, empresario corrupto, amigo y beneficiario de la casta política que arruinó el país y llenó la administración pública de ñoquis y corruptos en todas las áreas. No es un dato menor que el Gobernador Axel Kicillof y su Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, son los principales clientes de HLB Pharma“, sostuvieron.
Juez Ernesto Kreplak
Por otro lado, desde la Casa Rosada adelantaron que “si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Fuefaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak“.
La posibilidad estaba siendo analizada desde Casa Rosada desde ayer, teniendo en cuenta que la administración bonaerense es el mayor comprador de fentanilo al laboratorio HLB Pharma.
"Es necesario transmitir tranquilidad y asegurar que, gracias al accionar del Ministro Mario Lugones, todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado. Es decir, el Ministerio de Salud ha evitado cientos de miles de muertes que bien pudo haber ocasionado un empresario corrupto y militante kirchnerista, e irá hasta las últimas consecuencias para asegurar que la causa avance y que el responsable termine tras las rejas".
