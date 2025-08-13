Fentanilo vs. morfina: ¿En qué se diferencian y cuál es más fuerte?

El fentanilo se produce a partir de una combinación de sustancias químicas.

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos explica que, "el fentanilo es sintético, lo que significa que se elabora íntegramente en laboratorios y no contiene ingredientes naturales. Se desarrolló como medicamento con receta para tratar el dolor intenso, como el dolor posoperatorio".

Fentanilo v. morfina: Presentación y usos

La morfina y el fentanilo también pueden diferenciarse según sus presentaciones y aplicaciones.

"La morfina está disponible en muchas más presentaciones que el fentanilo. La morfina se puede recetar para una mayor variedad de dolores, pero podría no ser tan útil para personas con dolor crónico", indican en The Recovery Village Drug and Alcohol Rehab.

Por ejemplo, los expertos dicen que la morfina puede administrarse a pacientes que han sufrido un infarto, un accidente automovilístico, fracturas, cálculos renales, dolor por cáncer o una intervención quirúrgica.

El fentanilo, en cambio, "se utiliza para tratar diferentes tipos de dolor crónico, generalmente el causado por el cáncer", agregan.

Fentanilo v. morfina: Potencia

La diferencia número 1 entre el fentanilo y la morfina es su potencia, pero ¿Cuál es más fuerte?

"Si bien ambos son opioides, el fentanilo es mucho más potente que la morfina. Por esta razón, la morfina suele considerarse el opioide más seguro y tiene más aplicaciones que su contraparte más potente, el fentanilo", indican en The Recovery Village Drug and Alcohol Rehab.

Para tener una idea general, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos advierte que una dosis pequeña de fentanilo puede causar una sobredosis y matar a una persona.

"El fentanilo es mucho más potente que otros opioides como la morfina o la heroína. Tan solo 2 mg de fentanilo, la cantidad equivalente a unos pocos granos de sal, puede ser letal", advierte.

Para ser más precisos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) detallan que el fentanilo es aproximadamente 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina.

Aunado a esto, sus efectos pueden aparecer más rápidamente que otros opioide. Todo esto hace que hasta los médicos tengan extremo cuidado al recetar fentanilo.

