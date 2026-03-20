Un grupo de robotistas sorprendió con otra gran novedad a partir de la creación de un robot transformer que gracias al uso de la Inteligencia Artificial (IA) cambia de forma para adaptarse a cada escenario.
ROBÓTICA
Crean un 'robot transformer' que gracias a la IA cambia de forma para adaptarse a cada escenario
Un grupo de robotistas creó un robot transformer que gracias a la Inteligencia Artificial (IA) cambia de forma para adaptarse a cada escenario.
Este sistema robótico es obra de un equipo integrado, entre otros, por Sam Kriegman y Chen Yu, de la Universidad del Noroeste en Evanston, Illinois, Estados Unidos.
La función del robot transformer
Gracias a su habilidad para cambiar de configuración y por tanto de forma, el nuevo robot es capaz de reajustarse para compensar los efectos de desperfectos graves como por ejemplo la pérdida de movilidad en una pata, y seguir avanzando por casi cualquier terreno.
El robot, al que sus creadores describen como “una metamáquina con patas”, está hecho de módulos autónomos que, a modo de piezas del juego de construcción Lego, se combinan en una cantidad virtualmente infinita de configuraciones. Cada módulo por sí solo es un robot completo con su propio motor, batería y ordenador. Por sí mismo, un módulo puede rodar, girar y saltar. Pero cuando los módulos se combinan en un solo robot, las prestaciones resultantes son muy superiores a las de la mera suma de las prestaciones de todos los robots pequeños integrantes.
El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la robótica
El uso de inteligencia artificial para diseñar las combinaciones más efectivas, ha permitido la creación y la evolución de nuevos y eficientes ajustes corporales. En vez de ceñirse a diseños estándar como el que reproduce la biomecánica de locomoción de un perro o la de un humano, la inteligencia artificial ha escogido otros rumbos y esto ha llevado a la aparición de nuevas y extrañas “especies” de máquinas que ningún ingeniero humano habría concebido.
Estas máquinas se bambolean como focas, se afianzan a las superficies como lagartos o saltan como canguros.
Las capacidades del robot modular
El robot modular es capaz de ejecutar movimientos muy complejos, hasta el punto de poder realizar acrobacias en el aire mientras está saltando.
Al combinar la modularidad física con el diseño mediante inteligencia artificial, estos robotistas han abierto un camino hacia una nueva clase de robots que podrán adaptarse por su cuenta a todos los escenarios posibles del mundo real.
Este nuevo enfoque de diseño hace presagiar un futuro donde los robots dejarán de ser herramientas frágiles e incapaces de hacer cosas para las que no fueron diseñados y pasarán a ser formas de vida artificial capaces de adaptarse y evolucionar.
Kriegman, Yu y sus colegas exponen los detalles técnicos de su llamativo sistema modular robótico en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), bajo el título “Agile legged locomotion in reconfigurable modular robots”.
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