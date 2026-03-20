Crean un 'robot transformer' que gracias a la IA cambia de forma para adaptarse a cada escenario

Estas máquinas se bambolean como focas, se afianzan a las superficies como lagartos o saltan como canguros.

CREANUNROBOTTRANSFORMERQUEGRACIASALAIACAMBIADEFORMAPARAADAPTARSEACADAESCENARIOFOTO3 Un grupo de robotistas creó un robot transformer que gracias a la Inteligencia Artificial (IA) cambia de forma para adaptarse a cada escenario.

Las capacidades del robot modular

El robot modular es capaz de ejecutar movimientos muy complejos, hasta el punto de poder realizar acrobacias en el aire mientras está saltando.

Al combinar la modularidad física con el diseño mediante inteligencia artificial, estos robotistas han abierto un camino hacia una nueva clase de robots que podrán adaptarse por su cuenta a todos los escenarios posibles del mundo real.

CREANUNROBOTTRANSFORMERQUEGRACIASALAIACAMBIADEFORMAPARAADAPTARSEACADAESCENARIOFOTO4 Un grupo de robotistas creó un robot transformer que gracias a la Inteligencia Artificial (IA) cambia de forma para adaptarse a cada escenario.

Este nuevo enfoque de diseño hace presagiar un futuro donde los robots dejarán de ser herramientas frágiles e incapaces de hacer cosas para las que no fueron diseñados y pasarán a ser formas de vida artificial capaces de adaptarse y evolucionar.

Kriegman, Yu y sus colegas exponen los detalles técnicos de su llamativo sistema modular robótico en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), bajo el título “Agile legged locomotion in reconfigurable modular robots”.

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