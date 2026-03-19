Chip cerebral en humanos ya no es ciencia ficción: China aprueba su comercialización

De los ensayos a la vida real

El chip cerebral estará disponible para personas de entre 18 y 60 años que padecen parálisis por lesiones en la médula espinal cervical, lo que puede impedir que las señales cerebrales lleguen a sus extremidades.

Nature detalla que, el chip es del tamaño de una moneda y se implanta en el cráneo, y no en el cerebro como otros dispositivos, lo que podría haber facilitado su aprobación, ya que se considera menos invasivo.

Este implante cerebral puede ayudar a las personas con parálisis a recuperar cierto movimiento en las manos.

Chen Liang, neurocirujano del Hospital Huashan de la Universidad de Fudan en Shanghái, quien participó en los ensayos clínicos del dispositivo, afirmó que, hasta el momento, 32 personas han recibido el dispositivo y todas han podido realizar el movimiento de agarre con la ayuda de un guante robótico flexible, una acción que antes no podían hacer, apunta Nature.

Y esto es sólo el comienzo. Según CGTN, China ha elevado la tecnología BCI a la categoría de prioridad estratégica nacional.

¿Y Neuralink de Elon Musk?

Mientras tanto, Neuralink, la empresa de implantes cerebrales fundada por Elon Musk, anunció en enero que 21 personas se habían inscrito en los ensayos de sus dispositivos.

Este año, Elon Musk planea comenzar la producción a gran escala de los dispositivos Neuralink que aún están en fase de pruebas.

"En Estados Unidos, Neuralink, la empresa de Musk, ha sido la que más se ha acercado a comercializar esta tecnología, pero aún persisten dudas sobre la seguridad del dispositivo", indica Scientific American.

Otras empresas emergentes estadounidenses, como Synchron y Paradromics, también están realizando ensayos clínicos con implantes cerebrales.

Según Scientific American, por ahora, ningún dispositivo BCI ha sido aprobado para uso comercial en Estados Unidos. China, ya lo consiguió.

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