China acaba de lograr lo que los científicos consideran un "hito mundial", después de haber aprobado su primer chip cerebral para uso comercial en humanos. Se trata de un dispositivo fabricado por Neuracle Medical Technology para tratar a pacientes con parálisis.
LE GANÓ A NEURALINK
Chip cerebral en humanos ya no es ciencia ficción: China aprueba su comercialización
China aprueba su primer chip cerebral para uso comercial en humanos y logra un hito, según científicos. Elon Musk se quedó atrás.
En china ya se puede usar chip cerebral en pacientes con parálisis
El chip cerebral recién aprobado en China para usar en humanos se llama NEO y es un tipo de interfaz cerebro-computadora ((BCI, por sus siglas en inglés) ) que ha ganado la carrera de implantes cerebrales.
Revistas de divulgación científica como Nature y Scientific American consideran esto como un "hito mundial".
Según Scientific American es "primera vez en el mundo" que se autoriza el uso de un implante cerebral para pacientes con lesiones en la médula espinal.
Por mucho tiempo, los implantes cerebrales se han usado en laboratorios. El dispositivo de Neuracle Medical Technology fue autorizado la semana pasada por la Administración Nacional de Productos Médicos, permitiendo su lanzamiento comercial.
De los ensayos a la vida real
El chip cerebral estará disponible para personas de entre 18 y 60 años que padecen parálisis por lesiones en la médula espinal cervical, lo que puede impedir que las señales cerebrales lleguen a sus extremidades.
Nature detalla que, el chip es del tamaño de una moneda y se implanta en el cráneo, y no en el cerebro como otros dispositivos, lo que podría haber facilitado su aprobación, ya que se considera menos invasivo.
Este implante cerebral puede ayudar a las personas con parálisis a recuperar cierto movimiento en las manos.
Chen Liang, neurocirujano del Hospital Huashan de la Universidad de Fudan en Shanghái, quien participó en los ensayos clínicos del dispositivo, afirmó que, hasta el momento, 32 personas han recibido el dispositivo y todas han podido realizar el movimiento de agarre con la ayuda de un guante robótico flexible, una acción que antes no podían hacer, apunta Nature.
Y esto es sólo el comienzo. Según CGTN, China ha elevado la tecnología BCI a la categoría de prioridad estratégica nacional.
¿Y Neuralink de Elon Musk?
Mientras tanto, Neuralink, la empresa de implantes cerebrales fundada por Elon Musk, anunció en enero que 21 personas se habían inscrito en los ensayos de sus dispositivos.
Este año, Elon Musk planea comenzar la producción a gran escala de los dispositivos Neuralink que aún están en fase de pruebas.
"En Estados Unidos, Neuralink, la empresa de Musk, ha sido la que más se ha acercado a comercializar esta tecnología, pero aún persisten dudas sobre la seguridad del dispositivo", indica Scientific American.
Otras empresas emergentes estadounidenses, como Synchron y Paradromics, también están realizando ensayos clínicos con implantes cerebrales.
Según Scientific American, por ahora, ningún dispositivo BCI ha sido aprobado para uso comercial en Estados Unidos. China, ya lo consiguió.
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