ANSES ofrece hasta $80 millones por desvincularse: El plan que sacude al organismo

La medida forma parte de una política más amplia impulsada por el gobierno nacional para reducir la estructura del Estado y optimizar el gasto público. En este proceso participan distintos organismos, entre ellos la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda, que respaldaron la iniciativa.

ANSES, uno de los organismos más grandes de la administración pública, administra programas clave del sistema de seguridad social, como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Debido a su tamaño y a la cantidad de personal que emplea, el organismo aparece como una pieza central dentro de los planes oficiales de reorganización del Estado.

¿Cuánto paga ANSES por el retiro voluntario?

Uno de los puntos más atractivos del plan de retiros voluntarios de ANSES es la compensación económica que recibirán los trabajadores que acepten la desvinculación.

El esquema establece que la gratificación extraordinaria equivale al 90% del salario bruto mensual por cada año trabajado, con un límite máximo de 24 sueldos.

Esto significa que los empleados con mayor antigüedad y salarios más altos pueden recibir sumas muy importantes.

El régimen también fija un tope de pago:

Hasta $80 millones se abonan en un solo pago

se abonan en Si el monto supera esa cifra, se paga en dos cuotas mensuales consecutivas

El objetivo del incentivo es facilitar que los trabajadores evalúen la opción de dejar el organismo voluntariamente, evitando despidos directos y reduciendo la planta estatal de manera progresiva.

¿Quiénes pueden acceder al plan de ANSES?

El plan de retiros voluntarios de ANSES no está abierto a todos los trabajadores del organismo.

Para poder acceder, los empleados deben cumplir con algunas condiciones específicas:

Tener al menos dos años de antigüedad en el organismo

en el organismo Pertenecer a la planta permanente de ANSES

de ANSES Manifestar voluntariamente su intención de desvincularse

Firmar un acuerdo ante la autoridad laboral correspondiente

La Dirección General de Recursos Humanos de ANSES es la encargada de gestionar el proceso y de aprobar los acuerdos de desvinculación.

Cada caso debe formalizarse mediante un trámite ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), donde se homologará el acuerdo entre el trabajador y el organismo.

¿Quiénes quedan excluidos del plan de ANSES?

El programa también establece varias restricciones y exclusiones que limitan quiénes pueden acceder al beneficio.

No podrán adherirse al plan:

Empleados procesados o condenados por delitos contra la administración pública

Trabajadores con sumarios disciplinarios en curso

Personal que ya haya iniciado trámite jubilatorio

Empleados que hayan presentado su renuncia previamente

Agentes mayores de 62 años

Trabajadores con juicios laborales pendientes, salvo que desistan de ellos

Además, quienes ocupen cargos sindicales deberán renunciar previamente a su representación y a la tutela gremial para poder ingresar al programa.

Consultar la historia laboral en ANSES ahora es más fácil: Cómo acceder

¿Qué pasa si alguien acepta el retiro voluntario de ANSES?

Aceptar el retiro voluntario implica la finalización definitiva del vínculo laboral con el organismo.

Pero el acuerdo también incluye una condición que puede resultar determinante para muchos empleados. Quienes acepten el beneficio no podrán volver a trabajar en el Estado nacional durante cinco años.

La restricción alcanza a cualquier modalidad de contratación, incluyendo cargos permanentes, contratos temporarios o servicios profesionales.

La idea central de esta cláusula es evitar que los trabajadores se desvinculen para cobrar la compensación y luego regresen al sistema estatal en otro organismo.

¿Hasta cuándo se puede aceptar el retiro voluntario de ANSES?

El plan tiene un plazo limitado de adhesión. Según lo establecido en la resolución oficial, los trabajadores podrán aceptar el retiro voluntario hasta el 5 de abril.

En algunos casos especiales, como empleados que se encuentren de licencia por maternidad o licencia anual, la firma del acuerdo podrá postergarse hasta el final de ese período.

Según estimaciones oficiales, el proceso de reducción del empleo estatal podría implicar que alrededor de 5.000 cargos queden vacantes en distintos organismos.

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