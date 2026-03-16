Un conjunto de 3 trabajos de distintas consultoras de la Argentina, divulgados a mediados de marzo de 2026, dejaron resultados sumamente preocupantes ya que se deteriora el salario, crece la morosidad en los créditos y aumenta tambièn el temor a la desocupación.
MARULL, CASA 3 Y 1816: 3 DATOS GRAVES
El salario real (en blanco) cayó en Argentina de $ 1.733.000 a $ 1.646.000 en 8 meses por la inflación
El estudio de Fernando Marull está basado en datos del INDEC y marcan un deterioro del salario real. Pierden los ingresos formales respecto de la inflación.
1-Caen los ingresos formales
El salario real está en los mismos niveles de noviembre de 2023 ($ 1.652.000) según cálculos del analista Fernando Marull basados en datos oficiales: el deterioro se relaciona con el aumento de la inflación que prácticamente se duplicó en los últimos 8 meses.
Tras una pronunciada merma registrada tras la fuerte devaluación inicial que tuvo el gobierno de Javier Milei, luego llegó una recuperación en V pero el fenómeno se agotó a mediados de 2025 debido al constante aumento en los precios.
Se trata de la principal variable que tienen en cuenta los encuestadores a la hora de medir el humor social y el desempeño de los oficialismos en cualquier tipo de elección.
2-Crece la morosidad
La consultora 1816 difundió un análisis donde establece que al menos 1 de cada 4 argentinos que usa billeteras virtuales no paga en tiempo y forma.
En el caso de las tarjetas de crédito, la mora se ubica en el 10,6 % de los usuarios.
3-El fantasma de la desocupación
En el discurso oficial queda claro que la gran obsesión gubernamental sigue siendo la inflación y eso hace prever un futuro más cercano a la retracción que al incentivo del consumo interno.