urgente24
DINERO salario > argentinas > Desocupación

MARULL, CASA 3 Y 1816: 3 DATOS GRAVES

El salario real (en blanco) cayó en Argentina de $ 1.733.000 a $ 1.646.000 en 8 meses por la inflación

El estudio de Fernando Marull está basado en datos del INDEC y marcan un deterioro del salario real. Pierden los ingresos formales respecto de la inflación.

16 de marzo de 2026 - 23:37
Caìda del salario real en Argentina

Caìda del salario real en Argentina

Un conjunto de 3 trabajos de distintas consultoras de la Argentina, divulgados a mediados de marzo de 2026, dejaron resultados sumamente preocupantes ya que se deteriora el salario, crece la morosidad en los créditos y aumenta tambièn el temor a la desocupación.

1-Caen los ingresos formales

El salario real está en los mismos niveles de noviembre de 2023 ($ 1.652.000) según cálculos del analista Fernando Marull basados en datos oficiales: el deterioro se relaciona con el aumento de la inflación que prácticamente se duplicó en los últimos 8 meses.

Tras una pronunciada merma registrada tras la fuerte devaluación inicial que tuvo el gobierno de Javier Milei, luego llegó una recuperación en V pero el fenómeno se agotó a mediados de 2025 debido al constante aumento en los precios.

Seguir leyendo

Se trata de guarismo inferiores, en términos reales, a los que teníamos en 2009, luego de la crisis mundial por la quiebra de bancos en Estados Unidos tras la debacle de las llamadas hipotecas "sub-prime". Se trata de guarismo inferiores, en términos reales, a los que teníamos en 2009, luego de la crisis mundial por la quiebra de bancos en Estados Unidos tras la debacle de las llamadas hipotecas "sub-prime".

Se trata de la principal variable que tienen en cuenta los encuestadores a la hora de medir el humor social y el desempeño de los oficialismos en cualquier tipo de elección.

image

2-Crece la morosidad

La consultora 1816 difundió un análisis donde establece que al menos 1 de cada 4 argentinos que usa billeteras virtuales no paga en tiempo y forma.

En el caso de las tarjetas de crédito, la mora se ubica en el 10,6 % de los usuarios.

Esta situación irregular tiene 2 consecuencias inmediatas: se presta menos dinero y lo poco que se ofrece se piden tasas sumamente altas debido a los riesgos que implica hoy entregar dinero en Argentina. Esta situación irregular tiene 2 consecuencias inmediatas: se presta menos dinero y lo poco que se ofrece se piden tasas sumamente altas debido a los riesgos que implica hoy entregar dinero en Argentina.

image

3-El fantasma de la desocupación

En el discurso oficial queda claro que la gran obsesión gubernamental sigue siendo la inflación y eso hace prever un futuro más cercano a la retracción que al incentivo del consumo interno.

Sin embargo, un trabajo de Casa Tres (Mora Jozami), muestra còmo se movieron inflación y desempleo en el ranking de problemas del país: la Inflación: pasó de 27% a 3% en el interés de la gente (del 1º al 9º lugar) pero el desempleo: subió de 5% a 15% en las preocupaciones (del 7º al 3º lugar). Luego, el temor a perder el trabajo es una cuestión cada vez más presente. Sin embargo, un trabajo de Casa Tres (Mora Jozami), muestra còmo se movieron inflación y desempleo en el ranking de problemas del país: la Inflación: pasó de 27% a 3% en el interés de la gente (del 1º al 9º lugar) pero el desempleo: subió de 5% a 15% en las preocupaciones (del 7º al 3º lugar). Luego, el temor a perder el trabajo es una cuestión cada vez más presente.

image

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES