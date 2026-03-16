El salario real (en blanco) cayó en Argentina de $ 1.733.000 a $ 1.646.000 en 8 meses por la inflación

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2-Crece la morosidad

La consultora 1816 difundió un análisis donde establece que al menos 1 de cada 4 argentinos que usa billeteras virtuales no paga en tiempo y forma.

En el caso de las tarjetas de crédito, la mora se ubica en el 10,6 % de los usuarios.

Esta situación irregular tiene 2 consecuencias inmediatas: se presta menos dinero y lo poco que se ofrece se piden tasas sumamente altas debido a los riesgos que implica hoy entregar dinero en Argentina. Esta situación irregular tiene 2 consecuencias inmediatas: se presta menos dinero y lo poco que se ofrece se piden tasas sumamente altas debido a los riesgos que implica hoy entregar dinero en Argentina.

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3-El fantasma de la desocupación

En el discurso oficial queda claro que la gran obsesión gubernamental sigue siendo la inflación y eso hace prever un futuro más cercano a la retracción que al incentivo del consumo interno.

Sin embargo, un trabajo de Casa Tres (Mora Jozami), muestra còmo se movieron inflación y desempleo en el ranking de problemas del país: la Inflación: pasó de 27% a 3% en el interés de la gente (del 1º al 9º lugar) pero el desempleo: subió de 5% a 15% en las preocupaciones (del 7º al 3º lugar). Luego, el temor a perder el trabajo es una cuestión cada vez más presente. Sin embargo, un trabajo de Casa Tres (Mora Jozami), muestra còmo se movieron inflación y desempleo en el ranking de problemas del país: la Inflación: pasó de 27% a 3% en el interés de la gente (del 1º al 9º lugar) pero el desempleo: subió de 5% a 15% en las preocupaciones (del 7º al 3º lugar). Luego, el temor a perder el trabajo es una cuestión cada vez más presente.