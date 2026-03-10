La inflación de febrero en la CABA fue de 2,6% y mostró una desaceleración con respecto a enero. El Gobierno nacional espera que un porcentaje similar arroje el Indec el 12/3 cuando revele el IPC nacional. Pero, aún repitiendo la baja del índice porteño, los salarios perderán según señala un informe.
ATRASO SALARIAL
Informe afirma que aún con menos inflación que en enero, los salarios volverán a perder
Este jueves (12/3) se conocerá la inflación de febrero que podría arrojar un +2,7%, menos que en enero, pero los salarios perderán según un informe.
Alivio en la inflación que no alcanza
El Gobierno de Javier Milei espera que la inflación de febrero medida por el Indec se ubique alrededor del 2,7% con una leve baja con respecto a enero de 0,2% cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en el 2,9%, el mayor aumento desde marzo de 2025. De concretarse la baja, la administración libertaria podrá mostrar que hubo una desaceleración en los precios después de varios meses de suba.
Sin embargo, una menor inflación en febrero no representará un alivio significativo para los trabajadores o quizás pierdan menos poder adquisitivo según un relevamiento realizado por el Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martín.
De acuerdo con el trabajo, las paritarias cerraron para febrero aumentos promedio de apenas el 0,6%, unos dos puntos por debajo de la inflación que espera el Gobierno.
Los salarios siempre por atrás…
Sobre el informe del Cetyc, sobre el cual todavía faltan definiciones en algunos sectores como sanidad y maestranza, el director del Cetyd, Matías Maito indicó que "va a ser difícil" que la tendencia se revierta por dos motivos: la caída del empleo y del consumo y la reforma laboral que institucionalizó el poder del Estado para fijar techos a las paritarias.
Además, el informe recordó que la aceleración inflacionaria desde fines de 2025 dejó rezagados muchos acuerdos paritarios y los aumentos salariales quedaron bastante atrás de la inflación.
En cuanto al desempleo, el informe citado por el portal El Destape apuntó que la tasa de desocupación alcanzó el 6,6% en el tercer trimestre de 2025, según el Indec pero al considerar formas más amplias de precariedad laboral, el “desempleo encubierto” llega al 13,8% de la población económicamente activa.
El desempleo encubierto es un indicador desarrollado por el Instituto Argentina Grande (IAG), llegó a representar el 13,8% de la población económicamente activa (personas que trabajan o buscan trabajo).
Por último, sobre la reforma laboral que recién entró en vigencia el viernes pasado, el centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo de la Escuela IDAES apuntó: “La descentralización de la negociación colectiva que promueve la reforma permite que a nivel de las empresas se fijen salarios inferiores y condiciones laborales peores a las acordadas a nivel sectorial”.
