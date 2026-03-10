Informe afirma que aún con menos inflación que en enero, los salarios volverán a perder

salarios Desde septiembre de 2025 los salarios sólo le ganaron 2 veces a la inflación.

Además, el informe recordó que la aceleración inflacionaria desde fines de 2025 dejó rezagados muchos acuerdos paritarios y los aumentos salariales quedaron bastante atrás de la inflación.

En cuanto al desempleo, el informe citado por el portal El Destape apuntó que la tasa de desocupación alcanzó el 6,6% en el tercer trimestre de 2025, según el Indec pero al considerar formas más amplias de precariedad laboral, el “desempleo encubierto” llega al 13,8% de la población económicamente activa.

El desempleo encubierto es un indicador desarrollado por el Instituto Argentina Grande (IAG), llegó a representar el 13,8% de la población económicamente activa (personas que trabajan o buscan trabajo).

Por último, sobre la reforma laboral que recién entró en vigencia el viernes pasado, el centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo de la Escuela IDAES apuntó: “La descentralización de la negociación colectiva que promueve la reforma permite que a nivel de las empresas se fijen salarios inferiores y condiciones laborales peores a las acordadas a nivel sectorial”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Récord del pollo: En Argentina, una persona come 50 kilos de carne aviar al año

Alerta máxima para Milei: "La esperanza empieza a perder fuerza y da lugar a la impaciencia por resultados"

Polémico: La familia Trump quiere venderle al Pentágono los drones que antes vendía China

Emmanuel Macron prepara una misión "defensiva" para reabrir el Estrecho de Ormuz y garantizar gas para Europa