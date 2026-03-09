Escándalo con precios en Mercado Libre: revelan el secreto que paralizó a todos

El economista Arisetton, en X, habló acerca del dinamismo de precios que hay en Mercado Libre según quién visualice la publicación de cierto artículo. Es decir que si una persona mira el valor de una licuadora específica y le envía el enlace a un amigo, ese otro verá un precio distinto. Algo que llamó mucho la atención sobre la empresa de Marcos Galperín.