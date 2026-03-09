Mercado Libre es una plataforma presente no solo en Argentina sino también en varios puntos de Latinoamérica. Hoy en día es de las más conocidas y consumidas a la hora de comprar o vender diferentes artículos. Sin embargo, algo llamó la atención de los usuarios.
¿Y AHORA?
Escándalo con precios en Mercado Libre: revelan el secreto que paralizó a todos
Mercado Libre, la plataforma más conocida para comprar y vender productos en Argentina, es noticia por un escándalo con los precios. ¿Qué pasó?
Cada vendedor publica sus productos en Mercado Libre con un valor determinado, así como también hay tiendas oficiales de diferentes marcas que venden a través de la plataforma. En las últimas horas salió a la luz una dinámica de precios que llamó la atención de muchos.
Polémica con Mercado Libre por precios dinámicos
Lo que ocurre es que cada usuario tiene una cuenta registrada en Mercado Libre, la cual sirve no solo para saber la ubicación del comprador sino también para ver su historial de compras y demás. Por eso la plataforma comenzó a utilizar los precios dinámicos.
El economista Arisetton, en X, habló acerca del dinamismo de precios que hay en Mercado Libre según quién visualice la publicación de cierto artículo. Es decir que si una persona mira el valor de una licuadora específica y le envía el enlace a un amigo, ese otro verá un precio distinto. Algo que llamó mucho la atención sobre la empresa de Marcos Galperín.
Esto ocurre por varios factores y uno de los más comunes es que dependiendo el historial de compras o incluso cuáles son los artículos que miramos en Mercado Libre, la propia plataforma va haciendo un paneo y enseñando precios diversos. Si comprás artículos más caros que la media posiblemente te enseñen valores más elevados. Un sistema que, sin duda, es polémico.
Hay diferencias de entre un 20 y un 40% en el precio de un mismo producto, lo cual también está ligado a cuánto está dispuesto a pagar el usuario. Un mecanismo que se asegura de no perder jamás sea quien sea el que esté comprando en Mercado Libre.
--------------------------
