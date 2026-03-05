El conglomerado de automotrices Stellantis anunció un adelanto en los descuentos para sus autos electrificados en España como parte del Plan + Auto que la administración de Pedro Sánchez lanzó para el 2026. El cupo de subsidios de 400 millones de euros todavía no fue reglamentado, pero la empresa decidió avanzar igualmente con el recorte de precios.
Stellantis se adelanta y descuenta hasta 4.500 euros en sus coches para España
Retroactivo el 1 de enero, los clientes españoles podrán encontrar diversas ofertas de Stellantis con descuentos de hasta 4.500 euros en coches de nueva energía, conforme al programa que el Gobierno español lanzó. El objetivo central de este último es poder acelerar la transición energética del parque automotor rumbo al 2030, convirtiendo a España en una referencia global en la materia.
Marcas como Alfa Romero y Leapmotor encabezaron el inicio de los descuentos según Stellantis. Si bien el programa de subsidios todavía no ha impactado en los beneficiarios, las automotrices avanzaron en un programa de financiación que hará coincidir el cobro de la cuota mensual con el depósito oficial.
El comprador se beneficia en el acto de un descuento equivalente a la ayuda del Plan (hasta 4.500 €) reduciendo el precio de compra inicial. El importe que la marca ha adelantado deberá ser abonado por el cliente en la cuota correspondiente al mes 12 de su financiación. Esta fecha está estratégicamente calculada para que coincida con el momento en que se prevé que la Administración ya haya ingresado el dinero de la ayuda en la cuenta del usuario, explicó Stellantis.
Plan + Auto en España
El subsidio anunciado por el Gobierno español en diciembre pasado llegó para reemplazar el caducado Moves III. Dentro de los objetivos declarados oficialmente, está el incentivo a la producción de vehículos electrificados en España y la UE, la mencionada transición energética y la modernización completa del parque automotor español.
El nuevo programa contempla además el compromiso de las concesionarias a ejecutar reducciones de precios por cuenta propia de hasta 1.000 euros. Esto se suma al subsidio de transición de motor térmico a eléctrico de 900 euros que el Estado español otorga a los propietarios que hagan “la mudanza” por primera vez.
En concreto, las ayudas están dirigidas a modelos turismo con subsidios de 4.500 euros para particulares y hasta 6.000 para empresas; furgonetas con entre 5.000 euros y 7.500 euros respectivamente; motocicletas por 1.100 euros en todos los casos y cuadriciclos por 1.500 euros en todos los casos.
El precio máximo de las unidades beneficiadas es de 45.000 euros. En el caso de las motos, el precio no puede superar los 10.000 euros.
Además, los vehículos elegibles no podrán provenir de otro mercado de origen que no sea la Unión Europea. Tampoco podrán ser modelos matriculados anteriores al 2025.
Coches eléctricos en el 2025
España registró un crecimiento importante en la cifra de patentamientos de eléctricos puros en 2025. Con 101.627 unidades registradas, el salto interanual fue de más del 75% en un mercado en crecimiento.
Por su parte, los híbridos también jugaron un papel importante con 225.616 unidades patentadas. Esto derivó en un incremento mayor al 94% y una participación de mercado total cercana al 20%.
Mientras tanto, el mercado de turismos en 2025 registró la venta de 1.148.650 unidades en total. Una cifra que dejó el crecimiento interanual cerca del 13%.
