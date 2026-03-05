Stellantis se adelanta y descuenta hasta 4.500 euros en sus coches para España

El nuevo programa contempla además el compromiso de las concesionarias a ejecutar reducciones de precios por cuenta propia de hasta 1.000 euros. Esto se suma al subsidio de transición de motor térmico a eléctrico de 900 euros que el Estado español otorga a los propietarios que hagan “la mudanza” por primera vez.

En concreto, las ayudas están dirigidas a modelos turismo con subsidios de 4.500 euros para particulares y hasta 6.000 para empresas; furgonetas con entre 5.000 euros y 7.500 euros respectivamente; motocicletas por 1.100 euros en todos los casos y cuadriciclos por 1.500 euros en todos los casos.

El precio máximo de las unidades beneficiadas es de 45.000 euros. En el caso de las motos, el precio no puede superar los 10.000 euros.

Además, los vehículos elegibles no podrán provenir de otro mercado de origen que no sea la Unión Europea. Tampoco podrán ser modelos matriculados anteriores al 2025.

Stellantis.jpg Financiación de Stellantis.

Coches eléctricos en el 2025

España registró un crecimiento importante en la cifra de patentamientos de eléctricos puros en 2025. Con 101.627 unidades registradas, el salto interanual fue de más del 75% en un mercado en crecimiento.

Por su parte, los híbridos también jugaron un papel importante con 225.616 unidades patentadas. Esto derivó en un incremento mayor al 94% y una participación de mercado total cercana al 20%.

Mientras tanto, el mercado de turismos en 2025 registró la venta de 1.148.650 unidades en total. Una cifra que dejó el crecimiento interanual cerca del 13%.

Más noticias en Urgente24:

Industria argentina ante los datos de Naciones Unidas, que echan más leña al fuego

Javier Milei vs. Axel Kicillof: Arrecia la batalla por el modelo de país

¿Quiebra?: Empresa vinculada a la familia de Marcos Galperín al borde del abismo

Irán lanzó un masivo ataque con drones y misiles sobre las ciudades de Jerusalem y Tel Aviv