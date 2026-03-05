Gabriel Batistuta fue uno de los más grandes futbolistas argentinos y supo consolidarse como máximo goleador de la Selección Argentina junto con Diego Armando Maradona y, en los últimos años, Lionel Messi superó el registro que, hasta ese entonces, él ostentaba. Una vez alejado de la actividad profesional, Batistuta se transformó en empresario agropecuario y apuesta a la tecnología.
TRANSFORMACIÓN
La metamorfosis de Batistuta: Cómo se reconvirtió de futbolista en empresario agropecuario
Gabriel Batistuta fue un extraordinario futbolista pero, una vez retirado de la actividad, se transformó en empresario agropecuario y apuesta a la tecnología.
Actualmente, el ex máximo artillero de la Albiceleste se encuentra instalado en su Reconquista natal, en el norte de la provincia de Santa Fe, supo capitalizar su disciplina y visión para transformarse en un referente del agro, según una nota publicado el sitio IProfesional.
Batistuta apuesta a la tecnología y a la innovación en el rubro agropecuario
Lo cierto es que el regreso de Batistuta a su retoño se convirtió en un centro de operaciones donde gestiona un patrimonio productivo de gran escala, combinando la tradición del trabajo rural con la incorporación de tecnología de punta, según publicó el portal IProfesional.
Más de 20.000 hectáreas: el corazón del imperio de Batistuta
El exdelantero, que abandonó oficialmente la actividad profesional en 2005, decidió volcar su energía en la administración de alrededor de 20.000 hectáreas en territorio santafesino. Su modelo de negocio no es estático; se basa en una diversificación estratégica que le permite amortiguar las fluctuaciones económicas y climáticas propias de la actividad. Actualmente, sus campos se especializan en la producción de cultivos clave para la balanza comercial argentina, como la soja, el maíz y el girasol, según supo el medio IProfesional.
Sin embargo, su perfil empresarial no se agota en la agricultura. Batistuta también desarrolló un sólido esquema ganadero, enfocándose en la cría de bovinos y el mejoramiento constante de pasturas. Según allegados al sector, el exgoleador se caracteriza por un estilo de gestión extremadamente activo: no se limita a recibir balances, sino que se involucra de manera directa en la toma de decisiones y en la inversión de maquinaria de última generación para optimizar los rendimientos de cada hectárea, reveló IProfesional.
Batistuta defendió el rol de los productores rurales
En diversas apariciones públicas vinculadas a eventos del sector, Gabriel Batistuta defendió con énfasis el rol de los productores rurales como el principal motor económico del país. Para él, esta transición no fue únicamente una oportunidad financiera, sino una elección de vida que le permite trabajar en contacto permanente con la tierra, lejos de la presión mediática que marcó sus años de gloria deportiva.
Un referente que apuesta por la inversión en tecnología rural
La consolidación de Batistuta como empresario también tiene un fuerte componente de compromiso regional. Su presencia en Reconquista no solo genera empleo directo en sus establecimientos, sino que también impulsa la demanda de servicios especializados en una zona donde el agro es el eje central de la comunidad. Su apuesta por la tecnificación refleja una visión moderna del campo, donde la eficiencia y la innovación son las herramientas para competir en mercados globales.
A pesar de que su figura sigue siendo un imán para las marcas internacionales y los eventos de leyendas del fútbol, su agenda diaria está hoy marcada por los ciclos de la siembra y la cosecha. Esta faceta menos conocida, pero sumamente exitosa, demuestra que el instinto que lo hacía estar siempre en el lugar correcto frente al arco, sigue intacto para identificar oportunidades en el mundo de los negocios agropecuarios.
