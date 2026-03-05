La metamorfosis de Batistuta: Cómo se reconvirtió de futbolista en empresario agropecuario

LAMETAMORFOSISDEBATISTUTACOMOSERECONVIRTIODEFUTBOLISTAENEMPRESARIOAGROPECUARIOFOTO3 Gabriel Batistuta fue un extraordinario futbolista pero, una vez retirado de la actividad, se transformó en empresario agropecuario y apuesta a la tecnología.

Batistuta defendió el rol de los productores rurales

En diversas apariciones públicas vinculadas a eventos del sector, Gabriel Batistuta defendió con énfasis el rol de los productores rurales como el principal motor económico del país. Para él, esta transición no fue únicamente una oportunidad financiera, sino una elección de vida que le permite trabajar en contacto permanente con la tierra, lejos de la presión mediática que marcó sus años de gloria deportiva.

Un referente que apuesta por la inversión en tecnología rural

La consolidación de Batistuta como empresario también tiene un fuerte componente de compromiso regional. Su presencia en Reconquista no solo genera empleo directo en sus establecimientos, sino que también impulsa la demanda de servicios especializados en una zona donde el agro es el eje central de la comunidad. Su apuesta por la tecnificación refleja una visión moderna del campo, donde la eficiencia y la innovación son las herramientas para competir en mercados globales.

A pesar de que su figura sigue siendo un imán para las marcas internacionales y los eventos de leyendas del fútbol, su agenda diaria está hoy marcada por los ciclos de la siembra y la cosecha. Esta faceta menos conocida, pero sumamente exitosa, demuestra que el instinto que lo hacía estar siempre en el lugar correcto frente al arco, sigue intacto para identificar oportunidades en el mundo de los negocios agropecuarios.

