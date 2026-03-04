La empresa familiar del Siglo XXI: el traspaso que no llega pero genera competitividad

Esta superposición generacional no es un problema en sí misma. De hecho, puede ser una ventaja extraordinaria. Pero si no se gestiona adecuadamente, puede transformarse en un foco constante de tensión. La convivencia prolongada exige una madurez diferente a la que requería la sucesión tradicional.

El fundador: identidad, legado y desafío para soltar

Para el fundador, el negocio suele estar íntimamente ligado a su identidad personal. No es simplemente una empresa; es la materialización de su historia, de sus sacrificios, de su visión. Retirarse no implica solo dejar un cargo. Implica redefinir quién se es.

Muchos fundadores enfrentan preguntas silenciosas:

¿Quién soy sin la empresa?

LAEMPRESAFAMILIARDELSIGLOXXIELTRASPASOQUENOLLEGAPEROGENERACOMPETITIVIDADFOTO4 La empresa familiar del Siglo XXI parece haberse olvidado del retiro de sus dueños y del traspaso generacional pero genera competitividad.

¿Qué lugar ocuparé en la familia si ya no lidero?

¿Mi experiencia seguirá siendo valorada?

¿Están realmente preparados quienes siguen?

Estas preguntas no siempre se verbalizan, pero influyen profundamente en las decisiones.

Por eso, la permanencia prolongada muchas veces no responde a una falta de confianza en la siguiente generación, sino a la dificultad humana de soltar aquello que dio sentido durante décadas.

Las nuevas generaciones: entre la paciencia y la urgencia

Del otro lado, los hijos y nietos crecen en un mundo muy distinto. Tienen acceso a información global, nuevas tecnologías, modelos de negocio innovadores y una cultura que prioriza la agilidad y la adaptación.

Diversos estudios muestran que más del 65% de los jóvenes de familias empresarias desea involucrarse en el negocio solo si puede hacerlo alineado con su propósito personal.

Pero también enfrentan su propio desafío emocional:

¿Cómo proponer cambios sin parecer irrespetuosos?

¿Cómo ganar espacio sin generar conflicto?

¿Cuánto tiempo deben esperar para asumir responsabilidades reales?

¿Cómo diferenciar la figura del padre de la del líder empresarial?

La convivencia generacional puede generar frustración si no se crean espacios claros de desarrollo progresivo.

Diferencias profundas en la forma de entender el trabajo

Las generaciones mayores suelen haber construido el negocio en contextos de mayor inestabilidad económica, con escasez de recursos y fuerte énfasis en el esfuerzo sostenido. Para muchos, el sacrificio personal fue condición indispensable del éxito.

Las generaciones más jóvenes, en cambio, crecieron en entornos más diversos y globalizados. Valoran el equilibrio entre vida personal y trabajo, buscan participación horizontal y necesitan comprender el propósito detrás de lo que hacen.

Cuando estas miradas no se conversan, se generan interpretaciones erróneas:

Los mayores pueden percibir falta de compromiso.

Los jóvenes pueden percibir rigidez o falta de apertura.

La diferencia no es un defecto. Es una consecuencia natural de contextos distintos.

El puente generacional: una vía de doble sentido

La convivencia sostenible requiere la construcción de un puente real entre generaciones.

De un lado, los fundadores necesitan abrirse al diálogo y reconocer que aquello que los llevó exitosamente hasta el presente puede no ser suficiente para el futuro. La experiencia es invaluable, pero el entorno cambia a gran velocidad.

Adaptarse no significa renunciar a los valores fundacionales. Significa permitir que esos valores encuentren nuevas formas de expresión.

Del otro lado, los jóvenes necesitan desarrollar empatía hacia el recorrido realizado.

Entender que no todo se aprende rápidamente ni desde la teoría. Que existen aprendizajes que solo se adquieren con tiempo, con exposición a decisiones complejas, con errores y procesos.

El liderazgo no se hereda automáticamente ni se reclama por edad. Se construye.

Cuando ambas generaciones comprenden esto, la convivencia deja de ser una competencia implícita y se convierte en una escuela compartida.

Por eso, una clave para el éxito en esta convivencia es entender que las empresas familiares deben construir una visión del futuro compartida.

La convivencia como oportunidad de transmisión del propósito

Uno de los mayores beneficios de esta permanencia prolongada es la posibilidad de transmitir no solo conocimiento técnico, sino el propósito profundo del negocio. Escuchar directamente del fundador cómo nació la empresa, qué desafíos atravesó, qué decisiones difíciles tomó y qué valores guiaron ese recorrido es una experiencia formativa irremplazable.

Ese traspaso emocional es lo que permite que el legado no sea simplemente una estructura económica, sino una historia con sentido. Para los futuros líderes, vivir esa experiencia de primera mano fortalece su capacidad de honrar el pasado y proyectarlo hacia el futuro. Además del enorme beneficio para la familia de compartir esos espacios entre las distintas generaciones.

La permanencia no es el problema, la falta de preparación sí

La prolongación de la vida laboral y la convivencia de múltiples generaciones no es una anomalía. Es la nueva realidad de las empresas familiares. Estas empresas representan cerca del 70% del PBI global y generan aproximadamente el 60% del empleo mundial. Su estabilidad y continuidad no son un asunto privado: tienen impacto estructural en la economía.

La permanencia del fundador no es un obstáculo inevitable. Puede ser una oportunidad extraordinaria de formación, transmisión y fortalecimiento del legado. Pero esa oportunidad solo se concreta cuando la familia invierte en preparación: acuerdos claros, desarrollo emocional y herramientas específicas para la convivencia. Porque en el siglo XXI, el desafío ya no es simplemente suceder. Es aprender a convivir. Y cuando la convivencia se trabaja, el legado no solo se conserva. Se proyecta.

