Marzo ajusta ingresos del personal doméstico (nómina completa)

$3.807,87 por hora con retiro

$4.161,54 por hora sin retiro

$466.154,67 por mes con retiro

$517.277,03 por mes sin retiro

Tercera categoría – Caseros/as

$3.599,86 por hora

$455.160,14 por mes

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas

$4.012,14 por hora con retiro

$3.599,86 por hora sin retiro

$455.160,14 por mes con retiro

$505.578,34 por mes sin retiro

Quinta categoría – Personal para tareas generales (limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar)

$3.599,86 por hora con retiro

$3.348,37 por hora sin retiro

$410.773,52 por mes con retiro

$455.160,14 por mes sin retiro.

image Ajustes en marzo (foto Agencia NA)

Bono empleadas domésticas (marzo)

El acuerdo salarial también contempla el pago de un bono extraordinario, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana:

Hasta 12 horas semanales: $8.000

Entre 12 y 16 horas semanales: hasta $11.500

Más de 16 horas semanales: hasta $20.000

El bono se paga tanto en febrero como en marzo y alcanza a todas las categorías del régimen de casas particulares.

Modalidades de contratación del servicio doméstico

El régimen contempla dos formas principales de contratación.

Con retiro: la trabajadora no vive en el domicilio del empleador y cumple horarios establecidos.

la trabajadora no vive en el domicilio del empleador y cumple horarios establecidos. Sin retiro: la persona reside en la vivienda donde trabaja y suele tener mayor disponibilidad horaria.

En ambos casos, el empleador debe registrar la relación laboral ante la AFIP, pagar aportes previsionales, obra social y ART, además de respetar la Ley 26.844, que regula los derechos laborales del sector.

El monto de aportes y contribuciones depende de la cantidad de horas trabajadas por semana. Para quienes superan las 16 horas semanales, los aportes incluyen jubilación, obra social y cobertura de riesgos del trabajo.

Más noticias en Urgente24

Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

A bayoneta calada contra el diputado cosplayer Luis Petri

Masacre laboral en supermercados y el efecto que perjudica a ChangoMás

Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River