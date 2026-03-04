Operativos de inteligencia iraníes contactaron discretamente con la CIA sobre posibles condiciones para poner fin al asalto estadounidense e israelí a su país poco después de que comenzaran los ataques.
SUENAN FUERTES VERSIONES
Irán estaría negociando con la CIA, condiciones para terminar la guerra
Versiones descartadas por Teherán aseguran que la inteligencia iraní negocia con la CIA condiciones para concluir los enfrentamientos bélicos.
Funcionarios de Oriente Medio y de un país occidental, hablando bajo condición de anonimato ante The New York Times, dijeron que allegados del ministerio de Inteligencia iraní contactaron indirectamente con la CIA a través de la agencia de espionaje de otro país un día después de que comenzaran los ataques.
Aun así, la comunicación plantea dudas sobre si los funcionarios iraníes podrían implementar un acuerdo de alto el fuego, ya que la estructura de liderazgo del país se enfrenta a turbulencias por los ataques israelíes en curso contra altos cargos.
La Casa Blanca y funcionarios iraníes no respondieron a las solicitudes de comentarios del Time y la CIA declinó hacer comentarios. Informa el medio Newsmax.
Funcionarios israelíes instaron a Estados Unidos a ignorar la oferta, según el informe, mientras Israel busca continuar una campaña de semanas destinada a dañar gravemente las capacidades militares de Irán y potencialmente desestabilizar su gobierno.
Donald Trump escéptico
Donald Trump pareció cerrar la puerta a las conversaciones al publicar en redes sociales que ya era "demasiado tarde" para negociar con Irán.
Trump también señaló que muchas figuras iraníes que Estados Unidos consideraba potenciales homólogas habían sido asesinadas durante los ataques.
"La mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas", dijo Trump. " Muy pronto, no vamos a conocer a nadie."
Siempre de acuerdo con el medio estadounidense. La comunicación puso de manifiesto un desafío central al que se enfrenta la administración Trump mientras sopesa su estrategia más amplia para Irán: ¿Qué tipo de liderazgo podría surgir en Teherán si el gobierno actual se debilita o colapsa?
Steven A. Cook, experto en Oriente Medio del Council on Foreign Relations, dijo que los comentarios recientes de Trump podrían reflejar diferencias entre Washington e Israel respecto a los objetivos finales de la campaña militar.
Israel no quiere ver a Estados Unidos orquestar lo que Cook describió al Times como una "solución venezolana al cambio en Irán", posiblemente involucrando a miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que controla partes significativas de la economía del país.
Antes de los ataques, la CIA supuestamente preparó una evaluación de inteligencia que examinaba posibles resultados de liderazgo en Irán tras una campaña militar entre Estados Unidos e Israel.
Los funcionarios informados sobre el informe afirmaron que ninguno de los escenarios generaba un alto grado de confianza debido a las numerosas incertidumbres que rodeaban la estructura política iraní.
Más noticias en Urgente24
Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos
Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."
A bayoneta calada contra el diputado cosplayer Luis Petri
Masacre laboral en supermercados y el efecto que perjudica a ChangoMás
La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor