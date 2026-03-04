Irán estaría negociando con la CIA, condiciones para terminar la guerra

DONALD TRUMP ENOJADO_AFP Donald Trump asegura que para el diálogo "ya es tarde". FOTO: ANDRÉS CABALLERO REYNOLDS / AFP

Donald Trump pareció cerrar la puerta a las conversaciones al publicar en redes sociales que ya era "demasiado tarde" para negociar con Irán.

Trump también señaló que muchas figuras iraníes que Estados Unidos consideraba potenciales homólogas habían sido asesinadas durante los ataques.

"La mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas", dijo Trump. " Muy pronto, no vamos a conocer a nadie."

Siempre de acuerdo con el medio estadounidense. La comunicación puso de manifiesto un desafío central al que se enfrenta la administración Trump mientras sopesa su estrategia más amplia para Irán: ¿Qué tipo de liderazgo podría surgir en Teherán si el gobierno actual se debilita o colapsa?

Steven A. Cook, experto en Oriente Medio del Council on Foreign Relations, dijo que los comentarios recientes de Trump podrían reflejar diferencias entre Washington e Israel respecto a los objetivos finales de la campaña militar.

Israel no quiere ver a Estados Unidos orquestar lo que Cook describió al Times como una "solución venezolana al cambio en Irán", posiblemente involucrando a miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que controla partes significativas de la economía del país.

Antes de los ataques, la CIA supuestamente preparó una evaluación de inteligencia que examinaba posibles resultados de liderazgo en Irán tras una campaña militar entre Estados Unidos e Israel.

Los funcionarios informados sobre el informe afirmaron que ninguno de los escenarios generaba un alto grado de confianza debido a las numerosas incertidumbres que rodeaban la estructura política iraní.

