CNN: Estados Unidos arma a los rebeldes kurdos para un estallido en Irán

El régimen iraní también ha bombardeado la planta saudí de Aramco en Ras Tanura —la más grande del mundo—, así como la planta de gas licuado qatarí de Ras Laffan, lo que obligó a QatarEnergy a detener la producción de GNL el lunes.

"Ya se han cruzado todas las líneas rojas", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, en una rueda de prensa el martes.

Asimismo, el régimen iraní ha ordenado el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del flujo energético mundial. Todo ello ocurre en en el marco del actual asedio de Estados Unidos e Israel al país persa, donde desde el sábado han estado atacando dos mil posiciones estratégicas, entre las que se incluyen cuarteles militares, instalaciones nucleares, búnkeres y una escuela de niñas al sur del país, bajo el argumento que no permitirán que el patrocinador del terrorismo yihadista desarrolle una bomba nuclear.

Kurdos bajo las órdenes de CIA (USA) e Israel para hacer caer al régimen de Irán

Funcionarios estadounidenses dijeron a CNN que Estados Unidos está conversando con los rebeldes kurdos para provocar un levantamiento en las calles que genere un estallido social, provocando de esta manera la caída del régimen del ayatolá, que enfrenta la muerte de Ali Jamenei y los incesantes bombardeos estadounidenses e israelíes desde el sábado, cuando ambos países dieron inicio a la “Operación Furia Épica” y “Rugido de León” para destruir el programa nuclear iraní que no lograron neutralizar en junio.

El objetivo sería utilizar a los kurdos para presionar al régimen iraní, permitir protestas populares y, en caso de ser posible, ayudarlos a tomar y controlar el norte de Irán, creando así una zona de amortiguación estratégica para Israel, según reveló la agencia de noticias.

image

Trump habló el martes con Mustafa Hijri, líder del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI), informó CNN, citando a un funcionario kurdo. En los próximos días, grupos kurdos en Irán podrían participar en operaciones terrestres en el oeste del país, según declaró el funcionario a la agencia.

Al igual que CNN, la agencia de noticias Axios, también informó que el domingo, un día después de que comenzara la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, Trump habló con los líderes de dos grupos kurdos en Irak: Masoud Barzani, quien lidera el Partido Democrático del Kurdistán, y Bafel Talabani, líder de la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK).

Axios citó fuentes familiarizadas con el asunto e informó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había presionado durante meses para establecer la conexión entre Estados Unidos y los kurdos. La agencia de noticias dijo que Israel ha establecido redes de inteligencia entre grupos kurdos en Irán, Irak y Siria.

Al menos un líder kurdo, Bafel Talabani, ha confirmado la llamada con Trump.

En una declaración del martes, la milicia kurda PUK dijo que Trump “ofreció una oportunidad para comprender mejor los objetivos estadounidenses y discutir el apoyo conjunto para construir una asociación fuerte entre Estados Unidos e Irak”.

Sin embargo, “los grupos kurdos de Irán tienen poca confianza en que el apoyo estadounidense será respetado”, afirmó a Al Jazeera el analista Neil Quillian, del grupo de expertos Chatham House, con sede en el Reino Unido.

El especialista agregó que el plan podría alimentar el conflicto interno en Irán, enfrentando a los grupos de oposición entre sí en lugar de ayudarlos a unirse para desafiar a “los restos del régimen”.

El enfoque de Trump para el cambio de régimen es en gran medida un enfoque hazlo tú mismo, y aunque apoyar a los grupos kurdos de Irán podría avanzar hacia ese objetivo, lo haría sin ninguna responsabilidad por lo que suceda: Estados Unidos simplemente puede retirarse y dejar el desastre atrás

Kurdos tuvieron que ver en la caída de Bashar Al Asaad en Siria

Los rebeldes kurdos, que habitan en las zonas montañosas de Armenia, Iraq, Irán, Siria y Turquía, son un grupo étnico —no árabe— de origen indoiranio que, en su mayoría, profesa la escuela jurídica shafií, una rama del islam suní, diferenciándose del islam chiita que forma parte de la identidad religiosa del actual régimen del ayatolá.

En los últimos tiempos, además, los kurdos, considerados como terroristas para muchas naciones árabes, han abogado por un Estado laico y la igualdad de género, marcando distancia de las posturas patriarcales de algunas ramas ortodoxas islamistas que son Gobierno.

image Roja, 16 años, oriunda de Paveh, Rojhelat (Kurdistán iraní), fotografiada el 14 de abril de 2023 en Erbil, Iraq. KEIWAN FATEHI/Middle East Images/AFP vía Getty Images

Los grupos kurdos colaboraron en los último diez años activamente con la CIA, que los entrenó, armó y financió para librar una insurgencia contra el expresidente sirio Bashar al-Asad, ahora asilado en Moscú, que resultó en el advenimiento al poder del nuevo presidente de facto sirio, Ahmed Al Shaara, legitimado por Bruselas y la Casa Blanca a pesar de su historial como combatiente yihadista.

De hecho, el propio presidente estadounidense Donald Trump y funcionarios de su gobierno dijeron públicamente que habían apoyado logística y armamentísticamente a las fuerzas kurdas en la lucha contra la dictadura de Bashar al-Asad y contra el Estado Islámico (ISIS).

Como señaló el entonces secretario de Defensa, James Mattis, el 28 de junio de 2017:

Hemos sido muy claros. Les vamos a equipar para la batalla, y si tienen otra batalla y necesitan camiones ligeros (...), se los daremos

El propio Donald Trump declaró el 9 de mayo de 2017:

Les hemos proporcionado a los kurdos mucho equipo y mucha munición, y estamos con ellos

Además, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, destacó la confiabilidad de las fuerzas kurdas:

Las Fuerzas Democráticas Sirias han sido un socio confiable y capaz en la lucha contra ISIS

Estos pronunciamientos confirman que Estados Unidos proporcionó entrenamiento, armamento y apoyo logístico a las rebeldes y milicias kurdas, principalmente a través de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), coalición dominada por combatientes kurdos, para desestabilizar gobiernos desalineados con la política estadounidense

