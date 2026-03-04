BCRA: El dato del MULC que Milei evita y complica las reservas

Si la comparación interanual está condicionada por el canal de liquidación, entonces el MULC deja de ser una prueba concluyente de normalización y pasa a ser un tablero que exige ajustes antes de transformarlo en relato.

Importaciones y deuda comercial

Cuando un superávit mejora por menor pago de importaciones, la pregunta inmediata es si el sistema solo pateó pagos y acumuló deuda comercial, pero el informe sostiene que en enero esa alarma no se encendió, porque los pagos de importaciones a través del mercado oficial sumaron US$4,8MM y, además, hubo pagos mediante dólares financieros y o Bopreal por US$350mn, y ambos canales representaron, a valores CIF, el 105% de las importaciones devengadas.

Ese dato es relevante para el mercado, ya que sugiere que la compresión de pagos no se explicó por un “pisado” artificial que crea un stock escondido, sino por una combinación de menor salida y mecanismos alternativos de cancelación, lo que mejora la calidad del ajuste en la foto de enero.

Cuenta corriente en rojo

La discusión no termina en bienes, porque la cuenta corriente base caja arrojó en enero un déficit de US$0,9MM, en un mes marcado por elevados pagos financieros, y Facimex señala que la mejora interanual también queda explicada por el blend, lo que vuelve a reforzar el punto central del informe.

En paralelo, el déficit del ingreso primario y secundario fue de US$2,0MM, con un componente dominante que aparece cada vez que el calendario lo marca, pagos de intereses de Globales y Bonares por US$1,7MM, una cifra que expone que el frente externo argentino no se define solo por exportaciones e importaciones, sino por la carga financiera que, en meses puntuales, inclina la balanza.

En ese contexto, el BCRA logró compras en el MULC por US$1,2MM en enero, un resultado que el informe vincula con menores pagos de importaciones y con flujos favorables en la cuenta financiera, donde se destacaron préstamos del exterior y títulos de deuda por US$1,4MM netos, además de financiaciones locales por US$0,6MM netos.

La lectura que deja Facimex es clara, el mes no se explica solo por el comercio, ya que una parte importante del soporte provino de financiamiento, y eso cambia la discusión de sustentabilidad, porque el mercado sabe que la disponibilidad de crédito y rollovers no es una constante, sino una variable que se mueve con tasas globales, riesgo país y expectativas domésticas.

El drenaje que incomoda

La otra cara del MULC aparece cuando se mira el comportamiento de las personas y el turismo, un canal que suele quedar opacado cuando el foco está en el superávit de bienes, pero que en enero siguió en niveles exigentes.

Según Facimex, en enero 1,6 millones de personas compraron dólar billete por US$2,6MM, es decir US$0,4MM más que en diciembre, y el informe considera factible que unos US$0,9MM se hayan utilizado para cancelar consumos con tarjeta en moneda extranjera, recordando además que, según el BCRA, más del 60% de esos consumos se paga con fondos propios.

En la misma línea, los pagos con tarjeta en el exterior totalizaron US$1,5MM en enero, con US$1,1MM asociados a gastos de turismo, y mostraron una caída interanual leve del 1%, aun cuando el tipo de cambio real multilateral subió 17% interanual, una combinación que señala que el gasto externo no se desinfló en proporción al cambio de precios relativos.

Facimex agrega perspectiva histórica en dólares constantes y el mensaje es todavía más filoso, las compras minoristas de enero quedaron solo por debajo de 2018 con US$3,1MM y se alinearon con 2017 con US$2,6MM y 2019 con US$2,3MM, mientras que los pagos con tarjeta de enero de 2026 fueron similares a los de 2025 con US$1,5MM y solo fueron superados por 2017 con US$1,9MM y 2018 con US$2,1MM.

image

Por qué este dato cambia la ecuación

El “dato oculto” no es una cifra aislada, sino la advertencia de que, si se mira el MULC sin ajustar por el blend 80-20, se puede sobredimensionar la mejora interanual y construir un diagnóstico demasiado optimista sobre la dinámica de dólares.

Cuando el informe muestra una cuenta corriente todavía en rojo, un superávit de bienes que, con corrección, luce estable, y una demanda minorista y turística que sigue drenando divisas a un ritmo alto

