A bayoneta calada contra el diputado cosplayer Luis Petri

villarruel4.jpg Vicky Villarruel bajando de la fragata.

“Villarruel es familia” -indican voceros del ejército-: su doble condición de

hija de un coronel y

nieta de uno de los almirantes mas prestigiosos de la historia naval argentina,

pesan, aunque mucho más lo hace su defensa de los derechos militares sostenida durante más de 20 años.

Conocedora como pocos de los botones que hay que apretar para generar empatía castrense, Villarruel le recordó al cosplayer libertario el desastre en el que sus amigos mendocinos sumieron a la obra social militar, la que no ha parado de empeorar más allá de la “genial y novedosa” idea propuesta por el actual ministro (dividirla), la que por otra parte está muy lejos de verse reflejada en una mejora para los usuarios de IOSFA.

Vale la pena destacar que la forma apresurada -y poco prolija- en la que se ha encarado la disolución del IOSFA será objeto de investigación por parte del Congreso Nacional, de prosperar un proyecto de resolución actualmente en trámite en la Cámara de Diputados.

Durante la jornada de este martes en diversas redes sociales integradas por personal militar en actividad y retiro las muestras de solidaridad hacia la Vicepresidente de la Nación fueron múltiples resultando evidente que las formas y fondo del pensamiento libertario no es compatible con el pensamiento militar.

iosfa

El Militar Militante

Cualquiera que haya seguido la transmisión pública de la sesión de apertura del periodo legislativo 2026 habrá podido notar el gesto extremadamente adusto de todos los uniformados presentes.

Si bien resulta incomprobable, no son pocas las fuentes que indican que hubo una suerte de pacto por el cual jefes militares y policiales presentes marcaron con su rostro como están los ánimos en el mundillo uniformado.

La excepción que confirmó la regla estuvo constituida por el “Perón de cabotaje” (tal el mote cariñoso que le han colocado al TG Presti en el piso 11 del edificio Libertador)

“Carlos nunca tuvo muchas luces. Siempre fue un oficial muy aplicado que cumplió acabadamente todo lo que se le ordenó, pero carente iniciativa. Ahora sometido -con su anuencia- al doble rol de político y militar no encuentra su lugar en el mundo. Un uniformado no viva ni gruñe al comandante en jefe, no lo ensalza ni lo humilla, simplemente lo obedece”, indica un compañero de promoción del ministro.

Y agrega: “El problema está en que forzó caprichosamente el sistema asumiendo un cargo político sin pasar a retiro lo que hace que quede en inferioridad de condiciones militantes respecto a sus pares en el gabinete. Tiene que defender a Milei políticamente pero no puede hacer cococho como hacía Petri”.

general carlos presti con soldados de plomo “Carlos nunca tuvo muchas luces. Siempre fue un oficial muy aplicado que cumplió acabadamente todo lo que se le ordenó, pero carente iniciativa". FOTO: xAI / Grok.

La frutilla del postre

Desde el pasado 10/02, el Teniente General Carlos Presti se encuentra en violación de un decreto presidencial, no cualquier decreto uno firmado por su presidente, comandante y líder político y que lo tiene a el mismo como protagonista

El decreto presidencial 869/25 mediante el cual se designa al TG Presti como Ministro de Defensa indica taxativamente en su artículo 4to.

"Dispónese, en caso de continuar en el desempeño del cargo previsto en el artículo 3° del presente, el pase a situación de disponibilidad del Teniente General Carlos Alberto PRESTI (D.N.I. N° 17.969.124) a partir del 10 febrero de 2026, de conformidad con lo establecido en el inciso 2°, apartado b) del artículo 38 de la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y sus modificatorias."

Tal vez, luego de conseguir un generoso aumento salarial para si mismo además de una serie de modificaciones ( a su medida) de la ley 19101 (de personal militar) el ministro Presti considera que ya no es necesario, no piensan lo mismo una nada despreciable cantidad de auditores militares que reconocen una violación flagrante de lo que oportunamente dispuso el PEN.

Imposible en este punto, no recordar la famosa narración aprendida en el colegio primario acerca de la felicitación que el General San Martin dispensara a un soldado apostado en la entrada al polvorín de campaña que le negó el paso al Padre de la Patria por no respetar una orden que el propio San Martín había dado.

Y si de recuerdos se trata, vaya como cierre una reconocida sentencia de otro de los grandes de la historia de la Patria. “No es lo mismo vestir el uniforme militar que serlo”, Manuel Belgrano.

petri asado.jpg A bayoneta calada.

--------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Monotributo: el cambio que hizo ARCA a partir de marzo y alarma a todos

La estafa de la "llamada perdida" que alarma a toda Argentina

Arrasa: Supermercados rematan celulares con 50% de descuento y cuotas

Atentos deudores ARCA: confirmaron la noticia más esperada para el monotributo