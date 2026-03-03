$LIBRA: Advierten por un presunto acuerdo "clandestino" firmado por Milei y piden su indagatoria

acuerdo-milei-davis-clarin

La entidad, que preside el exdirector del Banco Central Pedro Biscay, formuló pedidos de acceso a la información pública ante la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría General de la Presidencia y la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo al diario Página12, la respuesta de la dependencia que conduce Karina Milei -también imputada- fue que no tiene registro de ningún convenio o acuerdo consultado.

Según el CIPCE “la inexistencia de registros” en ese ámbito “es un dato jurídicamente relevante para el curso de la causa penal" ya que un acuerdo de esas características "debió necesariamente contar con un encuadre administrativo previo formal a fin de cumplir con procedimientos básicos de legalidad, competencia y motivación de los actos de naturaleza oficial”.

De acuerdo a un comunicado de la entidad, las respuestas oficiales brindadas por la Secretaria General de la Presidencia y la Procuración del Tesoro de la Nación "llevan a suponer que, el acuerdo difundido por medios de prensa, se habría celebrado a espaldas a la estructura jurídica oficial del Poder Ejecutivo".

"De ser así, no estaríamos ante un acuerdo “confidencial” sino oculto, es decir “clandestino”", asevera.

El CIPCE sostuvo que las respuestas oficiales lejos de cerrar el debate introdujeron nuevos elementos de análisis que exigen "profundizar la pesquisa" para determinar si el acuerdo existió y si se evitó "deliberadamente" darle un marco administrativo.

En esa línea, pide la indagatoria de Milei, quien con un tuit dio a concer el token $LIBRA creado por Davis y a través del cual se realizó una estafa financiera de tipo 'rug pull', en la que unos pocos inversores con información privilegiada ganaron millones de dólares a costa de muchos más que los perdieron.

“La necesidad de actuar adoptando decisiones trascendentes desde el punto de vista de la instrucción, lleva a concluir que resulta conveniente convocar al Presidente a prestar declaración indagatoria. No hacerlo pone en juego la responsabilidad internacional del Estado al no cumplir con compromisos como el asumido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, sostuvo Biscay.

Para el CIPCE, resulta "llamativa" lo que considera "total falta de información pública" por parte de la fiscalía.

"Se desconocen las razones por las cuales la causa no avanzó ni siquiera hacia una primera instancia de indagatoria de las personas investigadas, pese a la existencia de abundante y variado material probatorio", agregan.

"El Presidente mintió"

El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que presidió la comisión investigadora del caso $LIBRA en el Congreso, afirmó este martes que "son cada vez más contundentes" los elementos que apuntan a un vínculo espurio entre Milei y Davis, a pesar de que el Presidente había asegurado no tener una relación con Davis.

"El Presidente mintió", disparó el legislador.

"Ya habían afirmado, a través de la Oficina del Presidente, que no tenían ninguna relación con Hayden Davis. Hoy las pruebas (el informe final de la Comisión Investigadora, las investigaciones periodísticas y lo conocido a partir de áreas técnicas del Ministerio Público Fiscal) son cada vez más contundentes y corroboran que existió un contrato de confidencialidad, transferencias de dinero y más de 16 reuniones en oficinas públicas, y que $LIBRA no fue un hecho aislado, entre otras perlitas", agregó en un tuit.

Más contenido de Urgente24

Cisne negro en la relación con Trump: Candidato de Milei a la ONU tensiona relato de USA sobre Irán

El 'chiste' de Pablo Quirno que generó mucha bronca

Durísima réplica de Victoria Villarruel a Petri y su silencio sobre el "desfalco del IOSFA"

Otro revés para el 'Protocolo Bullrich': Ratifican el procesamiento del gendarme Guerrero