Dónde ver Racing vs. Atlético Tucumán: la Academia busca un triunfo urgente

Atlético Tucumán y Racing se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Apertura. Desde las 21.15, el Decano recibirá a la Academia en tierras norteñas, en un partido que tiene a ambos equipos con un deseo similar: volver a ganar.
Falcioni es nuevo DT de Atlético Tucumán y será su décimo equipo: todos los clubes que dirigió en Argentina
El experimentado entrenador inaugura, a sus 69 años, un nuevo capítulo de su carrera. Antes de Atlético Tucumán dirigió otros 9 equipos: Banfield, Boca, Independiente, Vélez, Olimpo, Gimnasia y Esgrima La Plata, Colón, All Boys y Quilmes.
