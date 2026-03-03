Por Irán se distancian Donald Trump y Tucker Carlson / Megyn Kelly

Trump está reclamando el liderazgo excluyente de 'MAGA', en particular en un año electoral.

Pero también es cierto que sus argumentos son infantiles acerca de por qué atacó a Irán.

La ruptura

En verdad está ocurriendo una ruptura dentro de 'MAGA' (y es una buena noticia para la democracia convencional).

Horas después de que el presidente Donald Trump lanzara su ataque contra Irán, Laura Loomer, una de sus influencers favoritas, le dijo a Financial Times: "Dije que es un gran trabajo y que la gente de todo el mundo te está animando. Nos hace sentir orgullosos de ser estadounidenses".

Loomer, quien se describe a sí mismo como islamófoba, dijo que le había contado a Trump sobre la “amenaza que Tucker (Carlson) representa para su Administración” y cómo lo estaba “difamando y socavando sus decisiones de política exterior”.

Mark Levin, locutor de radio de derecha, ha exigido la deportación de los críticos de la guerra, como Mehdi Hasan, el locutor británico-estadounidense. También ha denunciado al senador demócrata de California, Adam Schiff como "el enemigo interno" y ha calificado a la congresista Rashida Tlaib de "psicópata marxista-islamista".

“Nosotros, el pueblo estadounidense, debemos alzarnos y denunciar este engaño y esta traición”, dijo Levin en X. El comentarista, cuyas publicaciones anteriores sobre Irán han sido retuiteadas a menudo por Trump, agregó: “Debemos unirnos en torno a nuestro presidente y nuestras fuerzas armadas y contra estos conspiradores y conspiradores”.

Pero el apoyo entusiasta a la guerra mostrado por personas como Levin y Loomer no es compartido por la mayoría de los estadounidenses. Una encuesta realizada por Reuters/Ipsos el fin de semana reveló que solo el 27% de los adultos encuestados respaldaba el ataque del presidente contra Irán.

Laura-Loomer Laura Loomer.

La puja

Dominick Mastrangelo, quien escribe sobre medios de comunicación en The Hill, una web bastante cercana, en general, a la Casa Blanca, explicó la situación:

"El presidente Trump y sus aliados están respondiendo a las críticas de varias figuras importantes de los medios conservadores, generalmente leales a él, que han cuestionado la actual acción militar estadounidense en Irán en medio de temores de una guerra prolongada en Medio Oriente.

"Tengo que hacer lo correcto, en primer lugar, y no se puede permitir que Irán obtenga un arma nuclear. Para mí, eso es lo más importante", declaró Trump a la periodista independiente Rachel Bade .

El Presidente dijo que los ex presentadores de Fox News, Tucker Carlson y Megyn Kelly, quienes rompieron públicamente con él por las operaciones militares estadounidenses en Irán, no representan la opinión de su base de partidarios.

"Creo que MAGA es Trump; MAGA no es los otros 2", dijo Trump, añadiendo, refiriéndose específicamente a Kelly, que "me criticó durante años y no perdí. Gané las 3 veces por una amplia diferencia". (¿Las 3 veces? Fueron 2).

“MAGA quiere que nuestro país prospere y esté seguro”, continuó. “Y a MAGA le encanta todo lo que hago. … Este es un desvío que debemos tomar para mantener nuestro país seguro y, francamente, para mantener seguros a otros países”.

Según se informa, Carlson, un aliado cercano del Presidente y crítico abierto de Israel, presionó a Trump para que no atacara a Teherán en los días previos a los ataques del sábado , que mataron a varios importantes líderes iraníes y 6 militares estadounidenses. (Este choque es parecido al que Trump tuvo en su momento con Elon Musk, y que dejó cicatrices pero Carlson es mucho más influyente en 'MAGA' que Musk).

javier milei tucker carlson.jpeg Tucker Carlson y Javier Milei.

Todo muy confuso

El Presidente ha dicho que está dispuesto a continuar las operaciones militares en Irán, desestimando las encuestas que muestran que los ataques del fin de semana fueron ampliamente impopulares entre los estadounidenses, mientras que su administración ha reconocido que probablemente habrá más bajas estadounidenses como resultado de la operación.

La Casa Blanca ha buscado defender su ataque contra Irán argumentando que el país estaba cerca de obtener armas nucleares y que eliminar al liderazgo iraní era necesario para proteger las vidas estadounidenses y la estabilidad global.

Los ataques se produjeron después del ataque del año pasado por parte de las fuerzas estadounidenses a las instalaciones nucleares iraníes, que, según dijo el presidente en ese momento, dejó las capacidades nucleares del país "totalmente destruidas".

Después de que Matt Walsh, otro popular experto de derecha, calificara de "confuso" el mensaje de la Casa Blanca sobre el ataque de este fin de semana, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, respondió diciendo que "el régimen terrorista iraní no diría sí a la paz".

“Los líderes estadounidenses anteriores fueron demasiado débiles y cobardes para hacer algo al respecto. Ahora, el presidente Donald J. Trump está corrigiendo décadas de cobardía y exigiendo responsabilidades a los responsables de la muerte de estadounidenses”, escribió Leavitt en respuesta a Walsh. “Sus brutales ataques y amenazas finalmente terminarán con el presidente Trump”.

En el Capitolio, un número creciente de senadores republicanos están expresando su preocupación por los planes de la Administración en Irán y están advirtiendo a Trump sobre la posibilidad de prolongar una guerra allí después de que muchos de ellos respaldaron su decisión de ordenar ataques contra Teherán.

Otros han respondido a las críticas a los esfuerzos militares provenientes de figuras de la derecha como Carlson, Kelly y Walsh.

“No conozco a Tucker Carlson. Nunca me he sentado a estrecharle la mano. No sé si lo conocí, o quizás sí, pero Tucker Carlson no habla por mí… y debo decir que Tucker Carlson tampoco habla por el Partido Republicano ni por el Presidente”, declaró el senador Markwayne Mullin (republicano por Oklahoma) durante una aparición en CNN.

Agregó: “No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Tucker Carlson”."

