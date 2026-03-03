urgente24
El 'chiste' de Pablo Quirno que generó mucha bronca

El canciller Pablo Quirno se quiso hacer el gracioso con un comentario sobre su lesión en la mano jugando al fútbol y provocó mucho enojo. Arde X.

03 de marzo de 2026 - 16:29
Pablo Quirno, canciller de la Argentina, y un comentario en tono jocoso que generó mucho enojo.

Foto: CLAUDIO FANCHI / NA.

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann, Quirno contó que se lesionó una mano " jugando al fútbol". Al ser consultado por el periodista si le van a bajar el sueldo, en referencia a lo que proponía la Reforma Laboral, contestó entre risas: "Gracias a Dios no porque fue antes de la promulgación de la ley".

Se refería así, de forma 'chistosa', al polémico artículo 44 de la reforma laboral de Javier Milei, que establecía la reducción de salarios durante las licencias por enfermedad al 50% o 75%, de acuerdo con la gravedad de la afección. Dicho artículo generó polémica y gran rechazo social, lo que llevó a muchos senadores -incluso del PRO- a manifestarse en contra. Finalmente, el oficialismo decidió eliminarlo porque sino la ley no sería aprobada.

Este comentario de Pablo Quirno generó bronca, y en la red social X muchos coincidieron en que se trató de "una burla a los trabajadores". Además de ser un comentario que intentó ser gracioso pero fue de mal gusto, también dejó en evidencia -"gracias a Dios, no"- que el propio funcionario admite que lo del recorte de los salarios por enfermedad sería un duro golpe para los trabajadores y una medida cruel.

