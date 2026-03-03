El 'chiste' de Pablo Quirno que generó mucha bronca

Este comentario de Pablo Quirno generó bronca, y en la red social X muchos coincidieron en que se trató de "una burla a los trabajadores". Además de ser un comentario que intentó ser gracioso pero fue de mal gusto, también dejó en evidencia -"gracias a Dios, no"- que el propio funcionario admite que lo del recorte de los salarios por enfermedad sería un duro golpe para los trabajadores y una medida cruel.