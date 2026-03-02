Javier Milei y Pablo Quirno desesperados por el ridículo con Nahuel Gallo

¿Qué gestión ante el gobierno de Delcy Rodríguez hizo en días recientes por Nahuel Gallo?

¿Qué expedientes se pueden acreditar?

Si la vida de un ciudadano argentino está en riesgo ¿se va a cuestionar los procedimientos pacíficos realizados? Esta tontería fue resuelta por el Grupo Clarín cuando ocurrió el secuestro de Bernardo Sofovich: preservar la vida es más importante que todo, incluyendo a Santiago Caputo.

Aquel hecho: Hace más de 50 años, un comando del ERP 22 de Agosto, una fracción escindida de la guerrilla trotskista que asolaba a la Argentina, secuestró a un ejecutivo de Clarín (Bernardo Sofovich) para obligar al diario a publicar 3 solicitadas. El mismo día en que fueron publicadas, una de ellas en la portada, un comando de la ultraderecha peronista, embrión de lo que luego sería la banda terrorista Triple A, presumiblemente integrado en su mayoría por matones sindicales, armados con ametralladoras y fusiles, tomó por asalto la sede del diario, ametralló sus cristales, agredió a sus empleados, arrojó bombas molotov que desataron un principio de incendio, y dejó activadas bombas de alto poder en las rotativas, que no estallaron por milagro.

Pero, al final, Sofovich fue liberado.

Según NA, "la Casa Rosada señaló que una “organización no gubernamental no puede intervenir en un país con una dictadura narcoterrorista, arrogándose una función de cumplimiento públicos”.

hamas rehenes.webp Cruz Roja Internacional en la liberación de rehenes en Gaza.

Bajo este ignorante (diría Javier Milei) punto de vista la Cruz Roja Internacional y la Medialuna Roja no hubieran intervenido en la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás.

Cuando la intervención de los gobiernos había fracasado, la Medialuna y Qatar -sin relaciones diplomáticas con Israel- lograron concretar periódicas liberaciones.

Por lo demás, es cierto: Javier Milei y su canciller sin experiencia, Pablo Quirno, fracasaron, y les resulta muy negativo aceptaron que 'el Rey está desnudo'.

Última: Y les tiene sin mucho cuidado lo que podría haber ocurrido con Nahuel Gallo.

