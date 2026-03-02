Agencia Noticias Argentinas acerca de una novedad del gobierno de Javier Milei con Pablo Quirno canciller: "El Gobierno no descarta avanzar judicialmente contra la AFA bajo la figura de supuesta “traición a la patria” por los vínculos de la asociación del fútbol con Venezuela, después de que se conociera que la entidad que dirige Claudio “Chiqui” Tapia participó de las negociaciones para traer a Argentina al gendarme Nahuel Gallo.
ESPIONAJE SELECTIVO
Javier Milei y Pablo Quirno desesperados por el ridículo con Nahuel Gallo
Según la agencia NA, la Administración Javier Milei reconoce que hizo espionaje de AFA. El ridículo de Pablo Quirno y la nueva amenaza al fútbol.
Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales. El Gobierno quiere que la AFA explique sus vínculos con el régimen chavista.".
Pero, para Urgente24, lo más grave es esto:
“Sabíamos que estában allá y estaban interfiriendo en las negociaciones. Vamos a tratar de responder la pregunta quién y de qué forma: ‘sedicion’, ‘traición a la patria’, ‘espionaje ilegal’”, especularon en el Gobierno."
Estupidez manifiesta de la fuente de Noticias Argentinas (¡qué raro que los periodistas ya no hagan observaciones ni repreguntas a los funcionarios!):
- ¿Qué gestión ante el gobierno de Delcy Rodríguez hizo en días recientes por Nahuel Gallo?
- ¿Qué expedientes se pueden acreditar?
Si la vida de un ciudadano argentino está en riesgo ¿se va a cuestionar los procedimientos pacíficos realizados? Esta tontería fue resuelta por el Grupo Clarín cuando ocurrió el secuestro de Bernardo Sofovich: preservar la vida es más importante que todo, incluyendo a Santiago Caputo.
Aquel hecho: Hace más de 50 años, un comando del ERP 22 de Agosto, una fracción escindida de la guerrilla trotskista que asolaba a la Argentina, secuestró a un ejecutivo de Clarín (Bernardo Sofovich) para obligar al diario a publicar 3 solicitadas. El mismo día en que fueron publicadas, una de ellas en la portada, un comando de la ultraderecha peronista, embrión de lo que luego sería la banda terrorista Triple A, presumiblemente integrado en su mayoría por matones sindicales, armados con ametralladoras y fusiles, tomó por asalto la sede del diario, ametralló sus cristales, agredió a sus empleados, arrojó bombas molotov que desataron un principio de incendio, y dejó activadas bombas de alto poder en las rotativas, que no estallaron por milagro.
Pero, al final, Sofovich fue liberado.
Según NA, "la Casa Rosada señaló que una “organización no gubernamental no puede intervenir en un país con una dictadura narcoterrorista, arrogándose una función de cumplimiento públicos”.
Bajo este ignorante (diría Javier Milei) punto de vista la Cruz Roja Internacional y la Medialuna Roja no hubieran intervenido en la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás.
Cuando la intervención de los gobiernos había fracasado, la Medialuna y Qatar -sin relaciones diplomáticas con Israel- lograron concretar periódicas liberaciones.
Por lo demás, es cierto: Javier Milei y su canciller sin experiencia, Pablo Quirno, fracasaron, y les resulta muy negativo aceptaron que 'el Rey está desnudo'.
Última: Y les tiene sin mucho cuidado lo que podría haber ocurrido con Nahuel Gallo.
