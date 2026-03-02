La trampa de los cajeros automáticos y el límite de $60.000 que rige desde marzo

El escenario ideal es si el cajero es de tu banco y tiene stock del billete de $20.000, podés sacar hasta $800.000 en un solo movimiento. Para llegar al millón, necesitás 2 extracciones.

Sin embargo, la realidad en la calle es otra. Muchos cajeros todavía están cargados con billetes de $10.000. En ese caso, el máximo por vez baja a $400.000, lo que te obliga a realizar 3 extracciones seguidas.

La trampa aparece con el castigo de "otra red”. Si cobrás tu sueldo por ejemplo en el Banco Nación, pero por cuestiones de logística, horario o cercanía, querés sacar $1.000.000 de pesos en el Banco Ciudad, tendrías que hacer 17 extracciones de $60.000. Algo inviable por tiempo, por seguridad y por el costo de las comisiones que te cobrarían.

¿Cuáles son los límites de extracción por banco en marzo 2026?

Basándonos en la información oficial de este inicio de mes, los topes variaron significativamente para intentar ganarle a la inflación, pero siempre bajo la condición de usar terminales propias:

Banco Nación: El límite estándar ronda los $1.000.000 , pero si vas a un cajero que no es Nación, te bajan a los mencionados $60.000 .

El límite estándar ronda los , pero si vas a un cajero que no es Nación, te bajan a los mencionados . Banco Galicia: Es uno de los más agresivos, sus clientes pueden retirar hasta $4.400.000 por día sumando extracciones en autoservicios y cajeros automáticos. Con tarjeta de débito, el límite llega a $4.000.000 diarios en autoservicios y hasta $400.000 por día en cajeros propios. Mientras que, sin tarjeta, escaneando el QR desde la App Galicia, el tope es de $1.000.000. Además, en cajeros Galicia también se puede retirar hasta $250.000 mediante un código generado desde Online Banking o la app, con la opción de que otra persona haga la extracción. Eso sí, en cajeros de la Red Banelco y Red Link de otros bancos, el límite baja a $60.000 por día.

Es uno de los más agresivos, sus clientes pueden retirar hasta $4.400.000 por día sumando extracciones en autoservicios y cajeros automáticos. Con tarjeta de débito, el límite llega a $4.000.000 diarios en autoservicios y hasta $400.000 por día en cajeros propios. Mientras que, sin tarjeta, escaneando el QR desde la App Galicia, el tope es de $1.000.000. Además, en cajeros Galicia también se puede retirar hasta $250.000 mediante un código generado desde Online Banking o la app, con la opción de que otra persona haga la extracción. Eso sí, en cajeros de la Red Banelco y Red Link de otros bancos, el límite baja a $60.000 por día. Banco Provincia: Si usás Cuenta DNI, el tope es de $400.000 por día. Si en cambio retirás con tarjeta de débito, cada operación tiene un límite de $170.000, aunque el tope diario total puede llegar hasta $800.000 según lo que cada cliente tenga habilitado.

Si usás Cuenta DNI, el tope es de $400.000 por día. Si en cambio retirás con tarjeta de débito, cada operación tiene un límite de $170.000, aunque el tope diario total puede llegar hasta $800.000 según lo que cada cliente tenga habilitado. Santander: Los limites dependen 100% del tipo de cuenta que tengas. No es lo mismo una cuenta Infinity con un tope de hasta $900.000 a una cuenta Black con un límite de $1.700.000. El retiro sin tarjeta tiene un límite de $300.000. Santander además habilita la posibilidad de incrementar de forma temporal el límite desde el home banking o la aplicación.

El retiro sin tarjeta tiene un límite de $300.000. Santander además habilita la posibilidad de incrementar de forma temporal el límite desde el home banking o la aplicación. BBVA: El límite máximo con tarjeta de débito es de $2.000.000 diarios en cajeros y terminales de autoservicio. A eso se le puede sumar hasta $800.000 en cajeros y hasta $1.200.000 sin tarjeta en terminales de autoservicio mediante biometría. Los límites se pueden cambiar desde la App BBVA o la Banca Online.

Cajeros automáticos: El fin de las tarjetas se acerca y ya se puede retirar efectivo sin estas

¿Cómo evitar pagar comisiones extra por sacar efectivo este mes?

Con el costo de mantenimiento de cuenta por las nubes, regalarle plata al banco en comisiones es inadmisible. En marzo de 2026, la comisión por usar un cajero ajeno puede superar los $5.500 por cada movimiento.

Si el cajero te limita a $60.000 y necesitás sacar $240.000, terminarías pagando más de $22.000 solo en cargos por extracción. La recomendación es usar los puntos de "Extra Cash" (Coto, Carrefour, Farmacity). Ahí podés retirar hasta $150.000 en una sola operación, sin comisiones de red y con la seguridad de estar dentro de un local con cámaras y vigilancia.

Más noticias en Urgente24

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

Yanina Latorre quiso hacerse la diva y terminó humillada: "Quién le va a decir que está..."

Newell's 0-2 Central: una volea de Di María fue demasiado para la Lepra

Inflación: Estas son las estimaciones del IPC de febrero