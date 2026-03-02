Si sos de los que se confió con los anuncios de "límites millonarios" para este mes, preparate para la sorpresa. La realidad en las veredas comienza a ser otra, mientras el Home Banking te dice que tenés disponible hasta un millón de pesos para retirar en cajeros automáticos, si caminás media cuadra y usás un cajero que no es el tuyo, te chocás con un muro de $60.000.
La trampa de los cajeros automáticos y el límite de $60.000 que rige desde marzo
No importa que seas cliente Premium o que tengas muchos billetes en la cuenta, el tope en los cajeros automáticos es por "seguridad y reciprocidad".
La brecha entre los límites propios y los de "otras redes" nunca fue tan grande, y con el costo de vida actual, esos 60 billetes de mil (o tres de $20.000) no alcanzan ni para empezar el día. ¿Cuántas veces tenés que meter la tarjeta para llevarte lo que es tuyo?
¿Por qué los cajeros automáticos limitan a $60.000 las extracciones de otros bancos?
Según los datos actualizados a marzo 2026, si sos cliente de Red Link y usás un cajero Banelco (o viceversa), el sistema te "clava" el límite en $60.000. No importa que seas cliente Premium o que tengas millones en la cuenta, el tope es por "seguridad y reciprocidad", una excusa técnica que en la práctica te obliga a deambular buscando una sucursal de tu propia cuenta.
Esta medida busca que los billetes de mayor denominación, los de $20.000, se reserven para los clientes propios de cada entidad. Si no estás en "tu casa", el cajero te da lo justo y necesario para un café y un taxi, obligándote a pagar comisiones altísimas si intentás hacer más de una operación.
¿Cuántas extracciones debo hacer para retirar $1.000.000 con billetes de $20.000?
Acá es donde la matemática te vuelve loco. Los cajeros tienen un límite físico de entrega de 40 billetes por vez.
El escenario ideal es si el cajero es de tu banco y tiene stock del billete de $20.000, podés sacar hasta $800.000 en un solo movimiento. Para llegar al millón, necesitás 2 extracciones.
Sin embargo, la realidad en la calle es otra. Muchos cajeros todavía están cargados con billetes de $10.000. En ese caso, el máximo por vez baja a $400.000, lo que te obliga a realizar 3 extracciones seguidas.
La trampa aparece con el castigo de "otra red”. Si cobrás tu sueldo por ejemplo en el Banco Nación, pero por cuestiones de logística, horario o cercanía, querés sacar $1.000.000 de pesos en el Banco Ciudad, tendrías que hacer 17 extracciones de $60.000. Algo inviable por tiempo, por seguridad y por el costo de las comisiones que te cobrarían.
¿Cuáles son los límites de extracción por banco en marzo 2026?
Basándonos en la información oficial de este inicio de mes, los topes variaron significativamente para intentar ganarle a la inflación, pero siempre bajo la condición de usar terminales propias:
- Banco Nación: El límite estándar ronda los $1.000.000, pero si vas a un cajero que no es Nación, te bajan a los mencionados $60.000.
- Banco Galicia: Es uno de los más agresivos, sus clientes pueden retirar hasta $4.400.000 por día sumando extracciones en autoservicios y cajeros automáticos. Con tarjeta de débito, el límite llega a $4.000.000 diarios en autoservicios y hasta $400.000 por día en cajeros propios. Mientras que, sin tarjeta, escaneando el QR desde la App Galicia, el tope es de $1.000.000. Además, en cajeros Galicia también se puede retirar hasta $250.000 mediante un código generado desde Online Banking o la app, con la opción de que otra persona haga la extracción. Eso sí, en cajeros de la Red Banelco y Red Link de otros bancos, el límite baja a $60.000 por día.
- Banco Provincia: Si usás Cuenta DNI, el tope es de $400.000 por día. Si en cambio retirás con tarjeta de débito, cada operación tiene un límite de $170.000, aunque el tope diario total puede llegar hasta $800.000 según lo que cada cliente tenga habilitado.
- Santander: Los limites dependen 100% del tipo de cuenta que tengas. No es lo mismo una cuenta Infinity con un tope de hasta $900.000 a una cuenta Black con un límite de $1.700.000. El retiro sin tarjeta tiene un límite de $300.000. Santander además habilita la posibilidad de incrementar de forma temporal el límite desde el home banking o la aplicación.
- BBVA: El límite máximo con tarjeta de débito es de $2.000.000 diarios en cajeros y terminales de autoservicio. A eso se le puede sumar hasta $800.000 en cajeros y hasta $1.200.000 sin tarjeta en terminales de autoservicio mediante biometría. Los límites se pueden cambiar desde la App BBVA o la Banca Online.
¿Cómo evitar pagar comisiones extra por sacar efectivo este mes?
Con el costo de mantenimiento de cuenta por las nubes, regalarle plata al banco en comisiones es inadmisible. En marzo de 2026, la comisión por usar un cajero ajeno puede superar los $5.500 por cada movimiento.
Si el cajero te limita a $60.000 y necesitás sacar $240.000, terminarías pagando más de $22.000 solo en cargos por extracción. La recomendación es usar los puntos de "Extra Cash" (Coto, Carrefour, Farmacity). Ahí podés retirar hasta $150.000 en una sola operación, sin comisiones de red y con la seguridad de estar dentro de un local con cámaras y vigilancia.
