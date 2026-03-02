El gendarme Nahuel Gallo fue liberado tras permanecer 448 días preso en Venezuela. La liberación se logró gracias a la gestión de Claudio 'Chiqui' Tapia y la AFA, lo que dejó en offside al Gobierno de Javier Milei, que se apuró para salir en la foto y ni siquiera mencionó esta intermediación.
SIN MENCIÓN A LA AFA
Nahuel Gallo liberado: En 'offside', el Gobierno se apuró para la foto
Nahuel Gallo fue liberado gracias a gestiones de Chiqui Tapia / AFA. Pero el Gobierno, totalmente en offside, omitió ese dato y se apuró para salir en la foto.
El gendarme volvió en un avión privado vinculado a la AFA, e incluso se tomó una foto sobre la nave luciendo una camiseta de la Selección Argentina de fútbol.
"Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia", escribió Chiqui Tapia en X.
Desde el Gobierno de Milei omitieron el dato de la intermediación de la AFA -porque implicaría también asumir su fracaso- pero varios funcionarios fueron al aeropuerto de Ezeiza para aparecer en la foto: la senadora y ex ministra, Patricia Bullrich; el canciller Pablo Quirno y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Asimismo, los tres funcionarios mencionados realizaron posteos en la red social X celebrando la liberación de Gallo, con la foto del momento, y ni una palabra sobre la AFA, queriendo llevarse los 'laureles'.
El Gobierno se enteró de la liberación cuando ya era un hecho... La propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció este lunes (02/03) "no estar al tanto" sobre las negociaciones, y que se enteró el sábado a la noche, por una llamada de la esposa de Gallo, de que podría ser liberado.
Alejandro 'Topo' Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, marcó esta actitud de Bullrich, Monteoliva y Quirno, que "llegaron para la foto".
----------
