Nahuel Gallo liberado: En 'offside', el Gobierno se apuró para la foto

El Gobierno se enteró de la liberación cuando ya era un hecho... La propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció este lunes (02/03) "no estar al tanto" sobre las negociaciones, y que se enteró el sábado a la noche, por una llamada de la esposa de Gallo, de que podría ser liberado.

Captura de pantalla 2026-03-02 122328

Alejandro 'Topo' Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, marcó esta actitud de Bullrich, Monteoliva y Quirno, que "llegaron para la foto".

Captura de pantalla 2026-03-02 122811

Captura de pantalla 2026-03-02 123459

