ACTUALIDAD Gobierno > AFA > Pablo Quirno

SIN MENCIÓN A LA AFA

Nahuel Gallo liberado: En 'offside', el Gobierno se apuró para la foto

Nahuel Gallo fue liberado gracias a gestiones de Chiqui Tapia / AFA. Pero el Gobierno, totalmente en offside, omitió ese dato y se apuró para salir en la foto.

02 de marzo de 2026 - 13:15
Nahuel Gallo se reencontró con su familia, y los funcionarios de Milei se apuraron para salir en la foto.

Foto X: @pabloquirno
image

El gendarme volvió en un avión privado vinculado a la AFA, e incluso se tomó una foto sobre la nave luciendo una camiseta de la Selección Argentina de fútbol.

gallo camiseta

"Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia", escribió Chiqui Tapia en X.

Desde el Gobierno de Milei omitieron el dato de la intermediación de la AFA -porque implicaría también asumir su fracaso- pero varios funcionarios fueron al aeropuerto de Ezeiza para aparecer en la foto: la senadora y ex ministra, Patricia Bullrich; el canciller Pablo Quirno y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Captura de pantalla 2026-03-02 123300

Asimismo, los tres funcionarios mencionados realizaron posteos en la red social X celebrando la liberación de Gallo, con la foto del momento, y ni una palabra sobre la AFA, queriendo llevarse los 'laureles'.

El Gobierno se enteró de la liberación cuando ya era un hecho... La propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció este lunes (02/03) "no estar al tanto" sobre las negociaciones, y que se enteró el sábado a la noche, por una llamada de la esposa de Gallo, de que podría ser liberado.

Captura de pantalla 2026-03-02 122328

Alejandro 'Topo' Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, marcó esta actitud de Bullrich, Monteoliva y Quirno, que "llegaron para la foto".

Captura de pantalla 2026-03-02 122811
Captura de pantalla 2026-03-02 123459

