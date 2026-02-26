Cable submarino chino entre Chile y Hong Kong: Piratería, 'Goodbye' visas y polémica

El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno (Marco Rubio) El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno (Marco Rubio)

image Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, es el funcionario de mayor rango sancionado por Estados Unidos.

Al igual que Rubio, el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, transmitió al gobierno chileno la disconformidad de la Casa Blanca y advirtió que el proyecto podría exponer la red de telecomunicaciones a “piratería extranjera maligna”, según publicó Bloomberg.

Polémica por el cable submarino chino entre Valaparaíso y Hong Kong: "No socavarán los intereses de Chile"

Ante la revocación de visas y la presión estadounidense por el cable submarino chino, el presidente chileno, en las antípodas ideológicas de Trump, afirmó que el país no se verá "socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo", mientras que China, cuyas empresas están a cargo del proyecto del cable, acusó abiertamente a Washington de intentar vulnerar la soberanía del país sudamericano.

Además, precisó que su Gobierno toma todas las decisiones considerando el “mejor interés de Chile y su gente”, respetando la legislación nacional. Agregó que la iniciativa “se encuentra actualmente en evaluación conforme a la institucionalidad vigente en el país” para este tipo de proyectos.

image

En medio de esta escalada con Estados Unidos, las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Diputados de Chile convocaron a sesiones especiales para el próximo 3 de marzo sobre el proyecto del cable submarino chino. Ese día será agitado para el canciller Alberto van Klaveren y el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quienes deberán asistir tanto por la mañana como por la tarde a las sesiones.

Sobre la pulseada diplomática entre La Moneda y la Casa Blanca por el cable submarino, Guido Larson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD) en Santiago, afirma ante la agencia DW que Chile se encuentra en el centro de la puja de poderes geopolíticos entre dos superpotencias, China y Estados Unidos. Asimismo, asegura que Washington utiliza la excusa del "riesgo de seguridad regional" para llevar a cabo sus propios intereses.

"Es cierto que a nivel retórico se ha utilizado esa acusación sobre la soberanía como un mecanismo de comunicación política, pero me parece que es el modus operandi de toda gran potencia, que implica usar sus fuentes de poder para garantizar sus propios intereses", dice a DW.

"Para mí es una afrenta al Estado chileno, porque en la declaración de Estados Unidos no solo se señala al presidente Boric, sino que también se previene al presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el 11 de marzo", complementa Paulina Astroza, doctora en ciencias políticas y académica de la Universidad de Concepción. "Esto pone al futuro mandatario en un dilema difícil", añade la experta, "porque, sea cual sea la decisión que tome, siempre habrá consecuencias".

"Estas decisiones se enmarcan en un delineamiento estratégico donde Latinoamérica se entiende como una esfera de influencia natural y exclusiva para Estados Unidos, y el subtexto es situar ciertos límites después de los cuales Washington reaccionará con medidas coactivas", afirma Larson. A la vez, añade el académico de la UDD, "Chile no está obligado a actuar a favor de Washington, pero debe tener claro que habrá consecuencias potencialmente serias si no lo hace".

Astroza sostiene, en tanto, que lo que estamos viendo en el caso chileno es la ejecución "de una idea que siempre han tenido los imperialismos de lograr que los estados que están bajo su influencia" se alineen con ellos, "vulnerando claramente el principio de soberanía de los estados".

