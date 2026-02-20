En pleno debate por la reforma laboral, el Congreso terminó pareciendo una sala de ensayo donde alguien decidió probar qué pasa si desenchufa todo: Florencia Carignano caminó hasta la mesa de los taquígrafos y metió mano en los cables, mientras Lilia Lemoine filmaba y gritaba. Duró segundos pero terminó explotando en redes y convirtió una sesión caliente en tendencia nacional.
PODRÍAN SANCIONARLA
A Florencia Carignano se le cruzaron los cables y en X saltó la térmica: "Estás loca"
Florencia Carignano desenchufó los micrófonos del Congreso, la escracharon en video y ardieron las redes. ¿Protesta jugada o papelón que le explotó en la cara?
La jugada de Florencia Carignano que tensó la cuerda en el Congreso
Durante el 19/02, en plena sesión extraordinaria, mientras se discutía la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la diputada santafesina de Unión por la Patria, Florencia Carignano, se levantó de su banca, caminó hasta la mesa donde trabajan los taquígrafos y rápidamente desconectó varios cables de audio, micrófonos y alimentación eléctrica, un movimiento claramente visible en los videos que después circularon por todos lados.
El oficialismo no dudó en hablar de "sabotaje" y el presidente de la Cámara, Martín Menem, tomó la palabra para señalar que la maniobra había afectado la audición del diputado misionero del PJ Oscar Herrera Ahuad, quien utiliza auriculares especiales por su discapacidad, calificando el hecho como "brusco" y "fastidioso" y dejando flotando la posibilidad de sanciones.
Desde el lado opositor, el bloque de Unión por la Patria venía denunciando que se estaban forzando procedimientos, que se votaba a mano alzada la labor parlamentaria y que se recortaban tiempos de oratoria, algo que también cuestionó en el recinto la diputada Paula Penacca en medio de gritos y discusiones con el oficialismo, aunque sin protagonizar un episodio como el de Carignano.
En ese contexto, Aldo Leiva, diputado por Chaco, fue consultado en radio y no repudió el acto, sino que lo justificó como "parte de las trabas opositoras", lo cual generó revuelo incluso dentro del propio espacio.
Ahora bien, ¿la resistencia parlamentaria habilita cualquier método? Porque una cosa es plantarse políticamente ante una reforma que el kirchnerismo considera "esclavista" y otra es intervenir físicamente en el funcionamiento técnico del Congreso, que es una institución que, con todos sus defectos, representa algo más que una pulseada coyuntural.
El cruce con Lilia Lemoine y la hoguera en redes
El momento que terminó de hacer viral en redes este episodio fue el cruce directo con Lilia Lemoine, quien estaba a pocos metros, filmó la escena con su celular y la increpó a los gritos: "¿Qué hacés, estás loca? Quedaste grabada, pedazo de loca. ¿Cómo vas a hacer eso? Estás loca", mientras Carignano le respondía sin filtro: "Andate a la concha de tu madre".
Duró menos de medio minuto, pero fue suficiente para que el video se publicara en X casi en tiempo real con más de 700k reproducciones y se replicara en Instagram, TikTok y Facebook, y con el propio Milei citándolo y atacando a la oposición como una que habla de institucionalidad pero actúa de manera disruptiva: "Cuando leas y/o escuches a los imbéciles que hacen un culto de las formas... ponele este video para que vea lo que hay en frente...".
En redes la reacción fue abrumadoramente crítica, con comentarios de repudio que hablaron de "sabotaje" y de "falta de respeto", y una menor cantidad que defendió el gesto como una forma de resistencia frente a una reforma que consideran regresiva. Algunos de los comentarios más representativos fueron:
-
"A esta impresentable de Florencia Carignano la tienen que rajar ya mismo por SORETE #Congreso"
-
"La diputada Florencia Carignano, de Unión por la Patria, desenchufando cables porque no le gusta cómo se está desarrollando la sesión. ¿Qué pasa si hacés eso en tu trabajo? ¡Cobran millones!"
-
"@AldoAdolfoLeiva NO REPUDIA EL ACCIONAR DE LA DIPUTADA CARIGNANO"
-
"Preguntado por lo sucedido... el diputado Aldo Leiva no repudió el hecho y lo justificó"
-
"Y quien es el tarado que en la foto mira complaciente como la diputada Carignano corta los cables?"
-
"Pieza fundamental. El video de Carignano desconectando los cables te lo vamos a agradecer toda la vida."
-
"Sanción inmediata. Suspensión del cargo sin goce de sueldo. Está saboteando una sesión de la cámara de diputados de la nación."
-
"Florencia Carignano desconectó los cables de los taquígrafos en pleno debate en Diputados... Carignano con tu actitud te pusiste al nivel de los libertarios. En nada ayuda."
-
"¡La diputada Florencia Carignano... desconectó los micrófonos mientras se discutía la Reforma Laboral... apelaron a sus tácticas arcaicas."
-
"La diputada kirchnerista Florencia Carignano intenta frenar la sesión... desconectando los cables"
Más allá del show, la política volvió a discutir las formas antes que el fondo, y mientras la reforma laboral avanza con modificaciones y vuelve al Senado, la imagen que se instala es la de cables arrancados, gritos y celulares filmando, en un Congreso que hace tiempo es escenario de una guerra sin pausa entre dos bandos.
-----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables
Tensión en el Congreso: Diputados en modo licuadora tratan la reforma laboral
Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes