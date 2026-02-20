Jubilados y olvidados: Nuevo aumento por debajo de la CBT del Indec

PUAM sin pensión por viudez: El nuevo recorte de ANSES que golpea a los adultos mayores Complejo escenario para los jubilados.

Jubilados por debajo de la CBT

De cualquier manera, el incremento oficial no superaría, nuevamente, el cálculo de la Canasta Básica Total individual que el Indec publicó para enero. Ese costo de vida, calculado para un adulto de entre 30 y 60 años (generalmente no jubilados), se ubicó por encima de los 440.000 pesos, acumulando un incremento intermensual del 3,9% respecto a diciembre del año pasado.

De esa forma, los jubilados nacionales no llegarían a cubrir lo que se supone un costo incluso menor. En los cálculos jubilatorios también deben integrarse el universo de medicamentos y prestaciones médicas que suelen ser más altos que en un adulto en actividad, lo que encarece los costos de vida por encima de esa cifra.

En caso de activarse el bono de 70.000 pesos, el haber mínimo de los jubilados podría quedar cerca de completar ese costo. Aunque esto sólo tendría impacto a nivel estadístico, ya que cada realidad varía en la práctica diaria.

Mientras tanto, siguen vigentes las concentraciones de todos los miércoles en reclamos por mejoras sobre las jubilaciones. Algo que se repite hace más de un año y que marcó presencia en las últimas manifestaciones masivas frente al Congreso.

Otros beneficios

Los aumentos jubilatorios no serían los únicos otorgados por Anses. Otros programas como la Asignación Universal por Hijo y Discapacidad seguirán también el cálculo indexado a la inflación de enero para los depósitos previstos en marzo.

En ese sentido, la AUH se elevará a 132.796,38 pesos por cada hijo. En caso de discapacidad, la cifra se eleva a 432.415,18 pesos, también por debajo de la CBT.

Además, habrá aumentos en la Asignación por Embarazo, pensiones no contributivas y otras.

