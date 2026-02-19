Hay peleas del mundo del espectáculo que arrancan con una chispa y terminan en un incendio difícil de apagar. Esta es una de esas. Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la tormenta, pero esta vez no por lo que dijo, sino por lo que le dijeron —y con una crudeza que pocas veces se ve incluso en un ambiente acostumbrado a los golpes bajos.
"CORNUDA Y BERRETA"
Yanina Latorre al límite: la humillaron y perdió los papeles
Ivana Icardi salió con los tapones de punta contra Yanina Latorre y la prendió fuego con un mensaje en Instagram.
Todo comenzó cuando Guido Icardi puso sus pies en el piso de "Intrusos" y la visita generó el revuelo esperable: cámaras, preguntas, declaraciones y, como no podía ser de otra manera, el ruido que viaja rápido en las redes sociales.
Su hermana Ivana Icardi, que no es precisamente conocida por morderse la lengua, no tardó en saltar al ring. Primero fue a defender a su madre, blanco reciente de distintos programas televisivos que, según la propia Ivana, se dedicaron a disparar sin demasiado rigor: "Estoy harta de que hablen tonterías de ella, de una mujer buena, trabajadora que siempre se ha mantenido en perfil bajo y tratando de que estemos unidos", sentenció. Y sobre los dichos de Guido, fue igual de directa aunque más reservada: "No estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado".
“Cornuda Latorre” el misil que Ivana Icardi lanzó en Instagram
Pero ahí no terminó la cosa. Porque Ivana tenía una bala guardada y apuntó directo hacia Yanina Latorre con una munición que, hay que reconocerlo, nadie esperaba que fuera tan filosa: "Para el programa de cornuda Latorre, si no te menciono a alguien en Instagram, no me pueden repostear, y no lo mencioné (a Icardi en la publicación del cumpleaños)".
"Quizás la vieja lo único que sabe de esta red social es colgarse para ganar seguidores, pero no el funcionamiento del sistema. No se cansa de ser berreta ella y su programucho", culminó diciendo a través de una historia de Instagram.
Yanina Latorre redobló la apuesta
Ahora bien, ¿Yanina Latorre iba a quedarse callada? Conociendo su historia, la respuesta era obvia. La conductora agarró el micrófono en El Observador y devolvió el golpe con la contundencia que la caracteriza, empezando por hacerse cargo del apodo con cierta ironía: "Me dice la cornuda Latorre... Está desesperada por fama y al nombrarla le doy lo que necesita".
Pero no se quedó ahí. Porque lo que vino después fue directamente una clase magistral de cómo responder cuando alguien te cuestiona la trayectoria: "La vieja tiene un programa en la tele que le va muy bien, un programa en la radio que le va muy bien, la vieja tiene laburo, tiene dignidad, tiene seguidores en redes y tiene una vida, cosa que vos no tenés".
