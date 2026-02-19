Yanina Latorre al límite: la humillaron y perdió los papeles

image Historia de Instagram de Ivana Icardi.

Yanina Latorre redobló la apuesta

Ahora bien, ¿Yanina Latorre iba a quedarse callada? Conociendo su historia, la respuesta era obvia. La conductora agarró el micrófono en El Observador y devolvió el golpe con la contundencia que la caracteriza, empezando por hacerse cargo del apodo con cierta ironía: "Me dice la cornuda Latorre... Está desesperada por fama y al nombrarla le doy lo que necesita".

Pero no se quedó ahí. Porque lo que vino después fue directamente una clase magistral de cómo responder cuando alguien te cuestiona la trayectoria: "La vieja tiene un programa en la tele que le va muy bien, un programa en la radio que le va muy bien, la vieja tiene laburo, tiene dignidad, tiene seguidores en redes y tiene una vida, cosa que vos no tenés".

"Sos una pobre estúpida, sos digna de lástima, hacete una vida", cerró diciendo.

