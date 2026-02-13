Yanina Latorre lamentó el cambio de panel en su programa en América TV

Cómo fue el regreso de Yanina Latorre a América TV

El lunes (09/02) Yanina Latorre volvió a Sálvese quien pueda por la pantalla de América TV con una entrada arrolladora que confirmó su peso dentro del canal. Luego de más de un mes de vacaciones, regresó al programa que lidera con un estudio renovado, un panel reforzado y una energía que se sintió desde el primer minuto al aire.

Su presentación estuvo marcada por aplausos, flores y la presencia de autoridades del canal, en una bienvenida que sorprendió incluso a la propia conductora. “Tardé 40 días, pero acá estoy, con panel nuevo. Segunda temporada”, expresó, visiblemente emocionada, celebrando el crecimiento dentro de la grilla.

Sobre el nivel de audiencia, en el inicio comenzó con 2.3 puntos, por debajo de The Balls mediante la pantalla de El Trece y de la novela turca Bahar de Telefe. Sin embargo, con el correr del programa y el tratamiento de temas fuertes, la audiencia fue en alza.

Al final alcanzó picos de 2.9, llegando incluso a superar por momentos al ciclo de juegos que conduce Benjamín Vicuña. Con un panel consolidado, una escenografía renovada y números competitivos, la comunicadora dejó en claro que su programa volvió recargado y con alto voltaje en la pantalla.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó