La sorpresa gigante que revela YPF para 'Argentina LNG', que ya es el 'tren bala' de Néstor

"Nunca se hizo un gasoducto tan grande en la Argentina", afirmó, y agregó que el plan maestro incluye oleoductos, poliductos y plantas de separación de GLP para fraccionar etano, lo cual abre la puerta a futuras inversiones en la industria petroquímica.

Anunció una proyección laboral también inmensa. Marín estimó que, en su fase base, las obras generarán 40.000 puestos de trabajo, cifra que podría ascender a 50.000 empleos si se concreta la expansión del proyecto a 18 mtpa (millones de toneladas anuales).

Pero no terminó ahí...

Sobre los socios internacionales, también se mostró super optimista, y reveló detalles sobre la envergadura de los jugadores involucrados.

Primero mencionó explícitamente a ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), con la cual ya hubo firma, pero luego vino el anuncio:

Estoy muy contento porque son empresas muy grandes. ADNOC es la cuarta petrolera del mundo y quizás haya una sorpresa y van a ver la entrada de una empresa gigante también Estoy muy contento porque son empresas muy grandes. ADNOC es la cuarta petrolera del mundo y quizás haya una sorpresa y van a ver la entrada de una empresa gigante también

Con esa frase, Horacio Marín sugirió que el consorcio que podría sumar tendría aún más peso global.

El proyecto promete cambiar la balanza comercial energética de la Argentina de manera estructural: "Este proyecto va a generar US$10.000 millones en exportaciones por año durante 20 años", cerró Marín, y ratificó que consolidará a la provincia de Río Negro como el nuevo epicentro energético del país.

Cronograma de las obras

Si bien el cronograma establecido por YPF apunta a tener todas las licitaciones listas para comenzar los trabajos hacia finales de este 2026, momento en el que se firmaría la Decisión Final de Inversión (FID), y que Horacio Marín se mostró confiado en conseguir el financiamiento necesario, estimado entre US$ 15.000 y US$ 16.000 millones, cierto es que su discurso trae algunos recuerdos de promesas que no han llegado a ningún puerto en la Argentina.

Hubo varios... Uno de ellos fue el "tren bala" de Néstor Kirchner que uniría las ciudades de Córdoba, Rosario y Buenos Aires en tres horas. El proyecto tenía un costo de US$4.000 millones, y aún así quedó en la nada.

Aún más inolvidable fue la del 5 de marzo de 1996, cuando el entonces presidente Carlos Saúl Menem anunciaba en el marco de la apertura del ciclo escolar en Salta algo aún más delirante que solo por ello quedó para la posteridad:

"Dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizá se instale en Córdoba, esas naves van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratósfera y desde ahí elegirán el lugar donde quieran ir. En una hora y media podremos estar en Japón, Corea o en cualquier parte del mundo y más adelante en otro planeta, si se detecta vida".

Carlos Saúl Menem.

Los alumnos no entendían bien a qué se refería pero aplaudían por respeto a la investidura presidencial.

Los anuncios de Horacio Marín sobre el proyecto no han rozado tanto delirio pero tuvo también sus bajas... Así como se vienen uniendo grandes jugadores, otros ya anunciados, se han dado de baja también.

Y aunque se reportan avances en el financiamiento, acuerdos con socios internacionales como ENI y ADNOC y diseño de infraestructura en Río Negro, la concreción dependerá siempre de conseguir financiamientos masivos, en este caso, diez veces superiores a los de un oleoducto convencional.

