Gisela Zamora, Secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión del Municipio de Tigre, se reunió en horas de la tarde de este último jueves 12/02 con referentes de merenderos y comedores comunitarios ante la actual crisis económica que sufre la Argentina.
REUNIÓN EN EL MUSEO DE LA RECONQUISTA
"Delicada situación económica": En Tigre hubo reunión con merenderos y comedores
La Secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, se reunió con referentes de merenderos y de comedores del Municipio de Tigre.
Durante el encuentro realizado en el Museo de la Reconquista de esa localidad, Zamora destacó: “El Municipio de Tigre es un Gobierno comprometido y está presente todo el año con una mirada atenta especialmente con las infancias y las personas más vulnerables. Hay niños y niñas que están creciendo en un contexto económico complejo. Es por ello que trabajamos en generar este apoyo para las distintas organizaciones comunitarias”.
La situación de cada uno de los comedores y merenderos de Tigre
El encuentro se llevó adelante en horas de la tarde de este último jueves 12/02 y comenzó con una capacitación que realizó el equipo de Tigre Saludable, con el objetivo de brindar herramientas para que los referentes inculquen buenos hábitos de consumo alimentario y nutrición. A su vez, se llevó adelante un espacio de reflexión y debate sobre la actualidad de cada organización.
Por su parte, Cata, representante del comedor “Lo de Cata” de Troncos del Talar, agradeció el acompañamiento del Municipio y destacó: “Los vecinos y vecinas tienen que saber que todos los aportes que realizan tienen buen destino, en este caso a los merenderos y comedores de Tigre”.
Las políticas públicas que desarrolla el Municipio de Tigre
El Municipio de Tigre ejecuta diferentes políticas públicas destinadas a acompañar a las organizaciones que se ocupan del bienestar de las familias tigrenses. Entre las medidas, se encuentra el Programa Alimentario para Organizaciones Comunitarias (PAOC), donde los espacios reciben la acreditación de un monto de dinero en la “Tarjeta Fresco” que es utilizada mensualmente para la compra de frutas, verduras, carnes y lácteos.
Esta iniciativa se complementa con la entrega de productos secos que ejecuta la comuna y tiene como finalidad fortalecer el abastecimiento de los espacios a los cuales concurren familias vulnerables del distrito.
