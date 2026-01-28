Axel Kicillof entregó 700 escrituras gratuitas a familias de Avellaneda

Durante la jornada, Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, visitaron el complejo municipal Dominico Alto Rendimiento, donde más de 500 chicos y chicas participan de las actividades de las Escuelas Abiertas en Verano. En Avellaneda, el programa cuenta con 38 sedes y una matrícula de más de 1.500 estudiantes.

AXELKICILLOFENTREGO700ESCRITURASGRATUITASAFAMILIASDEAVELLANEDAFOTO3 El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso en funcionamiento un quirófano móvil para el área de Zoonosis de Avellaneda.

Las diferentes actividades de Axel Kicillof en Avellaneda

Además, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, Kicillof puso en funcionamiento un nuevo móvil adquirido a través del programa de leasing de la banca pública para fortalecer el área de zoonosis local con operativos de vacunación, castración y quirófanos. El convenio incluyó también la compra de cuatro ambulancias, una excavadora y una cargadora.

Por último, Kicillof afirmó: “En la provincia de Buenos Aires siempre nos van a encontrar acompañando con políticas públicas e inversión a los sectores que más sufren. Los y las bonaerenses creemos en la justicia social: por eso mientras el Presidente abandona sus responsabilidades y ajusta a los que menos tienen, nosotros vamos a seguir trabajando para que haya más y mejor educación, salud, obra pública y trabajo para todos y todas”, concluyó.

Estuvieron presentes la Escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; el administrador General del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el director de Educación Física, Leonardo Troncoso; el dirigente Daniel Gollan; la diputada provincial Ana Luz Balor; la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra; el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff; funcionarios y funcionarias municipales.

