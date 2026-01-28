Durante los últimos días uno de los nombres que generó mucho ruido en River fue Luca Scarlato, juvenil que se marchó de las inferiores del Millonario por patria potestad ante la oferta del Parma de Italia. Finalmente, el club de Núñez indicó a través de sus canales oficiales el acuerdo al que llegó por el juvenil de 16 años.
River sorprendió y confirmó el acuerdo que cerró por Luca Scarlato
Luego de varias idas y vueltas, River expresó el acuerdo al que llegó tras la salida de Luca Scarlato.
El caso de Luca Scarlato generó un ruido enorme en el fútbol argentino por varios motivos. Hubo una serie de acusaciones cruzadas donde desde River indicaron que Martín Gustadisegno, agente del jugador, le entregó 200 mil dólares a la familia que ahora quería recuperar y es por eso que incitó a la salida del chico sin dejar un solo peso.
Por otra parte, la familia de Scarlato aseguró que hubo maltratos durante todo el 2025 y que finalmente la oferta que presentó River no los satisfizo como esperaban. Esto derivó en que la dirigencia del Millonario decida judicializar el caso con una denuncia formal en FIFA contra Gustadisegno, también se indicó que se llevaría a juicio al club que lo fiche y además la AFA indicó que ningún joven que se marche por patria potestad podrá ser citado a selecciones argentinas juveniles.
Fueron varios los clubes que realizaron consultas para quedarse con Scarlato pero el que avanzó más seriamente fue Parma, que buscó evitar problemas a futuro y entabló negociaciones con River para llegar a un acuerdo económico. En un primer momento el Millonario rechazó los ofrecimientos que le realizó su par italiano pero finalmente se anunció la conformidad tras un último ofrecimiento.
River cerró un acuerdo con Parma por Luca Scarlato
“El Club Atlético River Plate informa que ante la decisión unilateral del jugador Luca Scarlato de dejar la Institución, se ha alcanzado un acuerdo con el club italiano Parma Calcio 1913. Este convenio permite a ambos clubes mantener y seguir consolidando su histórica relación institucional, reconociéndose beneficios económicos futuros a favor de River Plate”, informó el Millonario.
Por último, agregó: “Apreciamos y agradecemos a Parma Calcio por su profesionalismo y trato respetuoso durante el proceso de negociación del convenio”. Si bien no está especificado en detalle, está claro que River logró quedarse con un porcentaje de una futura venta de Luca Scarlato, por lo que si explota futbolísticamente en Italia le terminará dando beneficios económicos al Millonario.
