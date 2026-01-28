River sorprendió y confirmó el acuerdo que cerró por Luca Scarlato

Por otra parte, la familia de Scarlato aseguró que hubo maltratos durante todo el 2025 y que finalmente la oferta que presentó River no los satisfizo como esperaban. Esto derivó en que la dirigencia del Millonario decida judicializar el caso con una denuncia formal en FIFA contra Gustadisegno, también se indicó que se llevaría a juicio al club que lo fiche y además la AFA indicó que ningún joven que se marche por patria potestad podrá ser citado a selecciones argentinas juveniles.