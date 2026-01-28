Basta de Estambul: por qué la ciudad antes barata hoy se convirtió en un destino caro

Así, el resultado se hizo visible para cualquier viajero. Las entradas que antes eran accesibles hoy se alinean con valores de grandes capitales del viejo continente, mientras que comer en zonas emblemáticas también dejó de ser una opción económica. La lógica es clara: ante una demanda que no afloja, Estambul empezó a cobrar como destino premium. El problema es que, en ese proceso, perdió parte del atractivo que durante años la distinguió como una de las grandes joyas low cost del turismo internacional.

Hoy visitar íconos como la Santa Sofía ronda hoy los 50 euros, mientras que el Palacio de Topkapi supera los 55 euros y la Torre de Gálata se ubica por encima de los 30 euros, cifras que sorprenden incluso a turistas habituados a viajar por Europa occidental. A estos destinos podemos agregarle el de la famosa Cisterna Basílica, que con audioguía ronda los 40 euros.

Esta subida también se siente en la gastronomía cotidiana. Comer en zonas turísticas como Sultanahmet, Kumkapi o Vefa puede costar fácilmente más de 20 dólares por persona, incluso en restaurantes sencillos. Aun alejándose de los circuitos más concurridos, los platos difícilmente bajan de los 15 dólares, un contraste que remarca con la imagen de ciudad barata que Estambul supo sostener años atrás.

El problema es que, en ese proceso de aplicar esta lógica debido a su masividad turística, perdió parte del atractivo que la distinguía como una de las grandes joyas low cost del turismo internacional. Hoy, recorrer Estambul exige un presupuesto más cercano al de capitales como Roma o París que al de los destinos emergentes que le disputan ese lugar.

Alojamiento y transporte: lo que todavía mantiene a Estambul competitiva

A pesar del fuerte aumento en entradas y gastronomía, Estambul conserva dos ventajas clave frente a otros grandes destinos europeos: el alojamiento y el transporte público. En ambos rubros, la ciudad sigue ofreciendo opciones accesibles que amortiguan, en parte, el encarecimiento general de la experiencia turística.

En materia de hospedaje, la oferta continúa siendo amplia y diversa. Es posible encontrar habitaciones en hostels o guesthouses desde 20 dólares por noche, mientras que los hoteles de gama media mantienen tarifas competitivas en comparación con capitales como París, Londres o Ámsterdam, con precios que rondan entre los 60 y 150 euros por noche. Incluso en barrios bien conectados y cercanos a zonas históricas, los precios siguen siendo más bajos que en la mayoría de las grandes ciudades europeas.

Interior de Santa Sofía, el museo que fue mezquita y catedral. Santa Sofía, uno de los íconos de Estambul, hoy con entrada paga y en el centro del debate por el encarecimiento del turismo en la ciudad.

El transporte público es otro de los puntos fuertes. Moverse por la ciudad en tranvía, metro o autobús resulta eficiente y económico, con trayectos que rondan los 40 centavos de dólar, incluso en recorridos largos. Esta accesibilidad permite al viajero alojarse fuera de las zonas más turísticas y reducir costos, algo cada vez más valorado en una ciudad extensa y con fuerte concentración de precios en áreas centrales.

Así, mientras Estambul encarece su propuesta cultural y gastronómica, el alojamiento y el transporte siguen funcionando como anclas de competitividad. Un equilibrio cada vez más frágil, pero que todavía marca la diferencia frente a otros destinos europeos de similar peso histórico y cultural.

