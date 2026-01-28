Crisis en la industria textil: Benito Fernández cerró su local

“Que Argentina se haya abierto tanto a importar me da pánico. Las marcas que están en los shoppings van a bajar los precios porque traerán todo de China, pero los perjudicados serán los talleres y las marcas chicas”, manifestó el diseñador en diálogo con Net. Y agregó: “La ropa china está destrozando el mercado local”.

Si bien resaltó el desembarco de marcas del exterior, como Victoria’s Secret y Sandro, y celebró la mayor competencia, advirtió que de todos modos los precios de esas firmas son más elevados que en otros países, principalmente por los altos impuestos.

La "tormenta perfecta" en el sector textil

Gustavo Ludmer, asesor económico de la Cámara Argentina de la Indumentaria, aseguró que el sector atraviesa una “tormenta perfecta”, por la competencia de productos importados y la caída del poder adquisitivo de la población.

“Por un lado, hay una caída generalizada en el consumo que afecta también a muebles, autos y electrodomésticos. Esto se explica porque los salarios vienen ajustando sistemáticamente por debajo de la inflación, lo que hace que la población pierda poder adquisitivo mes a mes”, señaló el representante industrial.

Al mismo tiempo, señaló que “por otro lado, existe un giro en el consumo hacia el ‘puerta a puerta’ a través de megaplataformas chinas”.

En diálogo con Radio Rivadavia, que siguió Agencia Noticias Argentinas, Ludmer consideró que “es un fenómeno mundial impulsado por la innovación tecnológica y el abaratamiento del transporte marítimo”.

“La problemática y la queja del sector es que esto genera una competencia desleal: cuando un consumidor importa una prenda directamente, no paga impuestos, pero cuando un productor nacional importa tela para fabricar, sí debe pagarlos”, enfatizó.

Por otro lado, denunció que “no hay ningún tipo de recepción por parte del Gobierno”, aunque admitió que “ sin embargo, hay un trabajo legislativo de fuerzas transversales y gobernadores que han tomado el tema”.

