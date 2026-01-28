Buenos Aires tiene una playa espectacular para hacer turismo que pocos conocen y es de las más lindas de la provincia. Un balneario con aguas turquesas, arena clara y mucho espacio para disfrutar de unas vacaciones increíbles, relajantes y tranquilas.
IDÍLICA
La alucinante playa de arena blanca y agua turquesa en Buenos Aires
Una playa con aguas cristalinas y arena clara se posiciona como una de las más lindas de Buenos Aires.
Si tenés ganas de ir a una playa por fuera de la Costa Atlántica y que es una de las más lindas, entonces no te podés perder este lugar en Buenos Aires. Es un balneario sumamente limpio, con aguas claras y arena blanca que enamora a cualquiera.
Una playa de arena blanca y agua turquesa en Buenos Aires
La playa en cuestión es Los Pocitos, ubicada cerca de Bahía San Blas. La misma se encuentra bien al sur de la provincia de Buenos Aires y además de su balneario también se caracteriza por la biodiversidad y paisaje maravilloso para disfrutar.
Lo que sucede con este lugar es que se trata de una bahía protegida por islas, con lo cual las olas son casi nulas y el color del agua parece sacado del Caribe. Por esa razón es un paisaje idílico y que muchos eligen para sus vacaciones. Sin duda es de las más bonitas del país.
Al ser un lugar muy tranquilo muchas veces el mar se retira y deja ver un banco natural de ostras. Además también por la claridad del agua se puede ver el fondo con muchísima facilidad. Es de esos lugares al cual se debe ir al menos una vez en la vida.
Además de tener una playa espectacular, Los Pocitos se integra a la Reserva Natural de Usos Múltiples Bahía San Blas, un humedad con aproximadamente 16.000 hectáreas donde hay muchísima flora y fauna autóctona protegida. Para viajar a este lugar en auto, desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe manejar alrededor de 11 horas.
-----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
La playa de arena blanca que fascina a todos en Buenos Aires
Las imperdibles termas de Buenos Aires que ofrecen descuentos todo el verano
Entre los Alpes suizos, el sur siberiano y el norte de Salta: cinco grandes viajes en tren
Viajar al espacio ya no es imposible: el futuro del turismo que causa furor