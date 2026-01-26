La playa de arena blanca que fascina a todos en Buenos Aires

image Una playa increíble con arena clara en Buenos Aires.

La playa de arena blanca que enamora en Buenos Aires

El pueblo en donde queda esta playa se llama Villa Ramallo y está a poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires. Al norte de la provincia vas a poder encontrar este lugar espectacular que de a poco se conoce más y muchos eligen para disfrutar de unos días libres.