La playa de arena blanca que fascina a todos en Buenos Aires

Una playa con arena blanca y poca gente, bastante desconocida, logra fascinar a todos en Buenos Aires. Ideal para unas vacaciones de relax.

26 de enero de 2026 - 13:50
La espectacular playa que fascina a todos en Buenos Aires.

MICAELA AGUIRRE
Una playa espectacular de Buenos Aires logra enamorar a todos por su tranquilidad, limpieza y arena blanca. La misma queda en el medio de un pueblo muy calmo en el cual vas a querer pasar todas tus vacaciones. Es ideal para relajarse y hacer turismo sin bullicio.

Si bien Buenos Aires tiene la Costa Atlántica con muchos balnearios muy reconocidos y populares, y otros que son más tranquilos, este pueblo está asombrando a todos por su quietud y playas espectaculares con arena clara. Un lugar soñado para visitar al menos una vez.

image
Una playa incre&iacute;ble con arena clara en Buenos Aires.

La playa de arena blanca que enamora en Buenos Aires

El pueblo en donde queda esta playa se llama Villa Ramallo y está a poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires. Al norte de la provincia vas a poder encontrar este lugar espectacular que de a poco se conoce más y muchos eligen para disfrutar de unos días libres.

En el verano se pueden realizar muchos deportes acuáticos gracias a la geografía de la zona, lo cual es ideal para aquellos que disfrutan de este tipo de actividades como kitesurf, windsurf, kayak, wakeboard, paseos en lancha y mucho más.

Este lugar ideal se llama Playa Blanca y la arena clara hace honor a su nombre: la misma está muy limpia, el agua acompaña de manera espectacular y muchos la eligen constantemente para hacer turismo sin la necesidad de ir a la Costa Atlántica u otros destinos de Argentina.

