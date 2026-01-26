Una playa espectacular de Buenos Aires logra enamorar a todos por su tranquilidad, limpieza y arena blanca. La misma queda en el medio de un pueblo muy calmo en el cual vas a querer pasar todas tus vacaciones. Es ideal para relajarse y hacer turismo sin bullicio.
POCO CONOCIDA
La playa de arena blanca que fascina a todos en Buenos Aires
Una playa con arena blanca y poca gente, bastante desconocida, logra fascinar a todos en Buenos Aires. Ideal para unas vacaciones de relax.
Si bien Buenos Aires tiene la Costa Atlántica con muchos balnearios muy reconocidos y populares, y otros que son más tranquilos, este pueblo está asombrando a todos por su quietud y playas espectaculares con arena clara. Un lugar soñado para visitar al menos una vez.
La playa de arena blanca que enamora en Buenos Aires
El pueblo en donde queda esta playa se llama Villa Ramallo y está a poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires. Al norte de la provincia vas a poder encontrar este lugar espectacular que de a poco se conoce más y muchos eligen para disfrutar de unos días libres.
En el verano se pueden realizar muchos deportes acuáticos gracias a la geografía de la zona, lo cual es ideal para aquellos que disfrutan de este tipo de actividades como kitesurf, windsurf, kayak, wakeboard, paseos en lancha y mucho más.
Este lugar ideal se llama Playa Blanca y la arena clara hace honor a su nombre: la misma está muy limpia, el agua acompaña de manera espectacular y muchos la eligen constantemente para hacer turismo sin la necesidad de ir a la Costa Atlántica u otros destinos de Argentina.
